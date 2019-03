Sentenza Tercas, Nicastro: “Potevamo salvare le 4 banche”

La sentenza del Tribunale Ue sul caso Tercas non ha sorpreso Roberto Nicastro, l’ex presidente delle quattro banche messe in risoluzione, Carife, Carichieti, Etruria e Banca Marche. Lo afferma lui stesso al Corriere della Sera.

La decisione della Commissione Ue su Tercas ha avuto un impatto enorme sulle scelte successive. E l’abitudine della direzione di Vestager di non mettere niente nero su bianco, influenzare le decisioni e chiedere che le controparti assumano impegni prima di dare il benestare, non funziona. Può dire che è colpa di Banca d’Italia quando altre strade sono chiuse dalle sue decisioni, ma il peso della Concorrenza è decisivo (…) La scelta su Tercas e quella di autorizzare la risoluzione delle quattro banche, con un bail in ante litteram crearono uno stress inutile e pernicioso.

Secondo Nicastro proprio la svalutazione dei crediti deteriorati delle quattro banche al 17,5% mise pressione sull’intero sistema, accelerando le crisi degli altri istituti: dalla venete al Monte dei Paschi. Nicastro sottolinea che il dissesto di quelle banche non è certamente colpa della commissaria Vestager ma il non aver potuto usare il Fitd su Tercas e poi sulle quattro banche ha innescato la contaminazione a livello sistemico di una crisi che poteva essere gestita in modo pragmatico e circoscritto.