Risparmiare per la pensione: quanto mettere da parte in base al reddito

Risparmiare per la pensione può essere difficile, soprattutto perché i propri obiettivi di risparmio dipendono da diversi fattori, tra cui la tua età attuale, l’età in cui si pensa di andare in pensione e quanto ci si aspetta di spendere ogni anno durante la pensione.

Risparmiare per la pensione: un utile grafico

Ma una nuova ricerca di JPMorgan rivela quanto i lavoratori dovrebbero avere da parte in un ipotetico fondo pensione a seconda del loro reddito e dell’età e lo fa usando un grafico come quello seguente in cui si può facilmente capire quanto si dovrà risparmiare in base al proprio stipendio.

Come funziona? Basta trovare la propria età più vicina nella colonna a sinistra, poi trovare il numero più vicino al reddito familiare annuale lordo lungo la riga superiore.

Nella casella corrispondente si trova l’importo che dovresti avere risparmiato per la pensione in questo momento. Così, per esempio, se il proprio reddito annuale è di 70.000 dollari, circa 60mila euro, e hai 50 anni, dovresti idealmente avere circa 287.000 dollari risparmiati ora, 56mila se invece si ha 25 anni.

C’è da dire che si tratta di un grafico che effettua una simulazione e come tale va presa con le pinze. Ogni caso è diverso e a sè stante e inoltre, come afferma JP Morgan, la ricerca presuppone che si stia attualmente risparmiando il 5% del proprio reddito annuale e che si continuerà con questo tasso fino alla pensione.

I calcoli presuppongono anche che si vivrà circa 30 anni in pensione, che si spenderà all’incirca lo stesso importo di adesso e che si andrà in pensione a 65 anni, mentre il coniuge a 62 anni.

In ogni caso è bene tener presente che questi numeri sono solo una stima approssimativa di come dovrebbe essere il proprio obiettivo di risparmio, e che ci sono diversi fattori che potrebbero influire la propensione a mettere da parte.

Così chi pensa di andare in pensione prima dei 65 anni, per esempio, potrebbe aver bisogno di risparmiare più di quanto suggerito da questa ricerca. O se si prevede di spendere di più in pensione rispetto a quanto si sta spendendo ora, anche questo potrebbe comportare un obiettivo di risparmio più grande.