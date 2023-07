I risparmi folli della moglie di Warren Buffett

Pagare un caffè quattro dollari è troppo anche per la moglie di un miliardario. Soprattutto se quest’ultimo si chiama Warren Buffett. L’alta inflazione, poi, non sembra proprio che sia nelle corde dell’investitore e, a questo punto, nemmeno della moglie Astrid Menks, che si è letteralmente rifiutata di pagare una tazza di caffè quattro dollari a Sun Valley. La donna avrebbe commentato che con quel prezzo si sarebbe potuto comprare una libbra di caffè. A riportare la vicenda è stato il New York Post.

Questo tipo di reazione, sicuramente non sorprenderà i seguaci più stretti ed attenti di Warren Buffett. O gli azionisti della sua società Berkshire Hathaway. Buffett, anche se risulta essere una delle persone più ricche al mondo, ha uno stile di vita notoriamente frugale. L’uomo, da sempre ha avuto un approccio frugale nelle spese. Una filosofia sulla quale, nel corso del tempo, ha costruito interamente il proprio stile di investimento e di negoziazione.

Ancora oggi Buffett vive nella stessa casa a Omaha, nel Nebraska, che aveva acquistato nel 1958 per 31.500 dollari. Generalmente si ferma da McDonald’s per fare colazione mentre va al lavoro ogni mattina. Il suo stipendio annuo, per oltre quarant’anni, è stato pari a 100.000 dollari.

Warren Buffett, uno stile di vita molto semplice

Quello di Warren Buffet è uno stile di vita semplice. Il guru è arrivato a soprannominare il suo jet privato “The Indefensible” perché si sentiva in colpa per l’indulgenza. Il socio in affari di Buffett e vicepresidente del Berkshire, Charlie Munger, potrebbe essere ancora più ascetico. Buffett una volta ha scherzato sul fatto che l’idea di Munger di viaggiare con stile fosse un autobus con aria condizionata, e lo convinse ad acquistare un abbonamento dalla NetJets di proprietà del Berkshire installando un sedile per pullman sul suo aereo.

Munger ora ha 99 anni, ma da giovane volava ogni anno da Los Angeles a Omaha per partecipare all’assemblea annuale degli azionisti del Berkshire e i suoi azionisti si rallegravano del fatto che stesse facendo risparmiare loro dei soldi.

Vita privata ed affari

Buffett e Munger gestiscono il Berkshire in modo simile. Entrambi gli uomini sono investitori di valore specializzati nell’acquisto di azioni e nell’acquisizione di attività con un prezzo inferiore al loro valore. Sono anche molto protettivi nei confronti del denaro dell’azienda e profondamente contrari a sprecarlo.

Quando Buffett utilizza la liquidità dell’azienda, massimizza il suo vantaggio e riduce al minimo il rischio di perdere denaro strutturando attentamente i suoi accordi, negoziando prezzi stracciati o tassi di interesse altissimi o assicurandosi vantaggi come azioni privilegiate e warrant.

Ad esempio, quando Berkshire aveva comprato l’assicuratore Alleghany lo scorso anno, Warren Buffett ha rifiutato di cambiare il prezzo e ha sottratto dalla sua offerta la commissione di 27 milioni dollari che Alleghany ha pagato a Goldman Sachs per consigliare la transazione.

Data la natura parsimoniosa di Buffett e il fatto che abbia fatto della disciplina finanziaria il fondamento della cultura del Berkshire, non c’è da meravigliarsi se sua moglie si arrabbia per pagare più del dovuto per il suo caffè del mattino.

Sostanzialmente, la filosofia dell’investitore Warren Buffett emerge ogni giorno, nella vita quotidiana e nelle scelte che l’uomo compie anche quando non sta effettuando degli investimenti. Ed è probabile che questa sia una delle tante chiavi di lettura attraverso la quale è possibile leggere ed interpretare il suo successo nel mondo degli affari.