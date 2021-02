Reddit, lo short squeeze e Game Stop spiegati bene

Lo short squeeze che ha dato via al caso Game Stop ha causato enormi perdite per alcuni fondi speculativi con posizioni corte su questi titoli e ha ricevuto particolare attenzione dal punto di vista sociale, poiché è stato alimentato dagli investitori attraverso il forum WallStreetBets, del social network Reddit, che ha guadagnato più di un milione di nuovi utenti in meno di 48 ore. Tuttavia, partito dagli USA, il fenomeno si è esteso nel resto del mondo, raggiungendo anche altri mercati come quello giapponese, australiano ed europeo.

Reddit, lo short squeeze e Game Stop, cosa è successo

La Pillola settimanale ad opera del Centro Studi BG SAXO si sofferma proprio sullo “Lo short squeeze e Game Stop spiegati bene”. Leggendo i post pubblicati su Reddit e Twitter emerge come il sentiment che ha guidato gli investitori sia stato suscitato da una sorta di ribellione nei confronti della della classe elitaria.

Il risultato principale – sottolinea la Pillola – è che le perdite che hanno subito gli Hedge Funds si sono trasformate in ottimi guadagni per alcuni operatori di mercato di Wall Street e per i Market Makers.

Se questa attività di short squeeze continuasse a provocare instabilità finanziaria o eccessiva riduzione di liquidità, le autorità statunitensi, per frenare la speculazione, potrebbero modificare la regolamentazione e i requisiti di margine per la negoziazione degli strumenti offerti agli investitori.

Il caso Game Stop ha provocato un’altra conseguenza riguardante l’offerta concessa da alcuni intermediari come Robinhood e ETrade, di operare e negoziare senza pagare le commissioni.

Si è dunque verificato un cambiamento strutturale, che ha generato l’entrata di un nuovo gruppo di investitori nei mercati finanziari, e che ha registrato un significativo allargamento a seguito della pandemia. Gran parte del nuovo gruppo di investitori, poi, ottiene informazioni sulle quali basa le proprie decisioni di investimento da molteplici fonti, tra cui la pagina WallStreetBets, dalla quale sembra essere stato generato il fenomeno.

Dal momento in cui le aspettative di investimento di questo gruppo di investitori si sono discostate molto dai modelli di valutazione tradizionali utilizzati nel corso degli ultimi decenni, come conseguenza, abbiamo assistito a un’impennata dei prezzi dei titoli di alcune società non redditizie e alla sottovalutazione del fattore value.

A Wall Street si è impennato l’indice Vix

Ma c’è un altro aspetto da considerare, si legge nella pillola di BG SAXO. Lo short squeeze, oltre ad aver suscitato scalpore, ha anche causato una variazione giornaliera significativa dell’indice VIX, che non si verificava dal 5 febbraio 2018, generando di conseguenza molta incertezza sui mercati e l’applicazione di un approccio indirizzato alla riduzione del rischio in molte strategie di investimento azionario.