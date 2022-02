Ray Dalio riduce posizioni su Tesla, ora scommette sulla cinese Nio

Le decisioni prese nel settore automobilistico si inquadrano all’interno di una strategia globale in cui Bridgwater ha rafforzato la sua scommessa sulle società cinesi. L’ultima dichiarazione 13-F di Bridgewater Associates mostra un aumento delle azioni detenute in Alibaba (+29% nel quarto trimestre): il colosso cinese dei servizi Internet è ora l’ottava partecipazioni più grande nel suo portafoglio.

Bridgewater ha anche aumentato la sua quota in JD.com del 33%, in Pinduoduo del 38%, in Baidu del 23%.Bridgewater possiede anche indirettamente un certo numero di società cinesi attraverso la sua terza partecipazione più grande, il fondo per i mercati emergenti di Vanguard.