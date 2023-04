Quanto vale il patrimonio di Biden?

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha reso pubblica la sua dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 insieme alla moglie Jill. La dichiarazione attesta un reddito di circa 580mila dollari e una tassazione del 23,8%, con un pagamento totale di 169 mila dollari di tasse. La coppia ha anche donato 20 mila dollari a 20 diverse associazioni benefiche.

La Casa Bianca ha sottolineato che Joe Biden ha reso pubblica la sua dichiarazione dei redditi per ben 25 anni, a differenza dell’ex presidente Donald Trump, che invece si è rifiutato di farlo durante la sua campagna elettorale e il suo mandato presidenziale.

La dichiarazione dei redditi di Biden è stata diffusa al pubblico per informare sulle finanze personali del presidente e per dimostrare la sua dedizione alla trasparenza. La pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei leader politici è un modo per garantire che non ci siano conflitti di interesse e che non ci sia alcuna corruzione.

Un lievo calo dei redditi per la famiglia Biden

I guadagni dei Biden hanno registrato una leggera tendenza al ribasso negli ultimi tre anni, dopo aver raggiunto una media di oltre $ 600.000 nel 2020 e nel 2021. Il reddito familiare medio negli Stati Uniti è stato di $ 69.717 nel 2021, secondo l’US Census Bureau.

Il loro reddito è sceso dal 2019, quando hanno guadagnato quasi 1 milione di dollari, principalmente dalle vendite di libri, dai discorsi e dai loro incarichi di insegnamento presso l’Università della Pennsylvania e il Northern Virginia Community College. L’ex vicepresidente e senatore del Delaware nota spesso nei discorsi che una volta era il parlamentare più povero del Senato, tanto che non poteva permettersi una casa a Washington e doveva fare il pendolare con l’Amtrak.

Come presidente, Biden ha guadagnato uno stipendio di $ 400.000. Sua moglie, Jill, è stata pagata $ 82.335 per il suo lavoro di insegnante al Northern Virginia Community College. Hanno pagato tasse statali di $ 29.023 in Delaware e $ 3.129 in Virginia.

I Biden hanno donato $ 20.180 a 20 diversi enti di beneficenza. Il regalo più grande è stato di $ 5.000 alla Beau Biden Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro che lavora per combattere gli abusi sui minori e prende il nome dal loro figlio Beau, morto di cancro al cervello nel 2015 all’età di 46 anni. Hanno donato $ 1.680 a St. Joseph sul Brandywine, chiesa nel Delaware frequentata dal presidente. I Biden hanno anche donato $ 2.000 alla Fraternal Order of Police Foundation.

Il reddito della vicepresidente Harris e del marito

La dichiarazione della vicepresidente Kamala Harris e di suo marito mostrava che guadagnavano $ 456.918. Hanno pagato $ 93.570 di imposta federale sul reddito per un’aliquota del 20,5%. Hanno anche pagato $ 17.612 di imposta sul reddito della California, mentre il marito di Harris ha pagato $ 9.697 di imposta sul reddito del Distretto di Columbia per il suo lavoro presso la facoltà di legge della Georgetown University. Hanno contribuito con $ 23.000 in beneficenza.

Biden ha fatto una campagna sulla trasparenza delle sue finanze personali, rilasciando 22 anni di dichiarazioni fiscali prima delle elezioni del 2020. È stata una sfida diretta a Trump, che ha sostenuto per anni che un audit gli ha impedito di sbloccare le sue tasse, sebbene l’IRS avesse imposto per oltre quattro decenni che le dichiarazioni dei redditi dei presidenti e dei vicepresidenti in carica fossero controllate.