Il mondo è sempre affascinato dai dettagli finanziari della famiglia reale britannica, e quest’anno c’è una particolare attenzione a quanto guadagna il principe William e alle riserve di denaro che re Carlo III ha utilizzato. Vediamo tutti i dettagli.

Lo stipendio del principe William

Secondo una fonte citata da Fox Business, lo stipendio annuo del Principe William ammonta a 4,6 milioni di sterline. La cifra comprende sia il suo stipendio reale che diversi contributi provenienti da altre fonti.

Il principe ha una serie di doveri e responsabilità all’interno della famiglia reale, tra cui gli impegni ufficiali e i viaggi internazionali. Il suo stipendio copre i costi associati a queste attività, come i trasporti, i viaggi, la sicurezza e le spese generali del suo ufficio. Ma la vera notizia è che re Carlo III ha dovuto attingere alle riserve di denaro per far fronte alle spese della famiglia reale nel corso dell’ultimo anno.

Re Carlo III costretto ad attingere alle riserve reali

Sempre secondo la fonte di Fox Business, re Carlo III ha dovuto utilizzare circa 2,2 milioni di sterline dalle riserve reali per mantenere il livello di vita e gli stili di lavoro della famiglia reale.

L’anno scorso è stato particolarmente costoso per la famiglia reale britannica, soprattutto a causa delle spese legate al funerale del Principe Filippo, al battesimo del principe Louis, al giubileo di platino della regina Elisabetta e al suo funerale, celebrato a settembre. Quest’ultimo è stato l’evento reale più costoso dell’anno: è infatti costato circa 2 milioni di dollari. Parte delle spese legate all’incoronazione di re Carlo III sono state altresì incluse nel resoconto delle spese del 2022.

Questi eventi richiedono un grande impegno da parte della famiglia reale, in termini di tempo, risorse e preparazione. Tuttavia, è importante evidenziare che le riserve reali sono disponibili per l’uso in tali situazioni e sono utilizzate regolarmente per sostenere finanziariamente la famiglia reale e le sue attività. Inoltre, l’utilizzo delle riserve da parte del Re Carlo è in linea con la sua posizione di Principe del Galles, che ha accesso a una parte delle entrate provenienti dalla Duchessa di Cornovaglia, oltre a ricevere un contributo finanziario dal governo britannico per sostenere le sue attività.

Inoltre, va ricordato che la monarchia britannica ha un ruolo simbolico e istituzionale nella società e le spese associate ad essa sono generalmente considerate un investimento nella stabilità e nel prestigio della Gran Bretagna.