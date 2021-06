Posticipo della pensione: alcuni motivi per considerarlo

In una delle scene più toccanti di Nomadland, la pellicola premiata quest’anno con l’Oscar come miglior film, il tema della pensione viene raccontato in uno dei suo risvolti più angoscianti. Quando si arriva lasciare il lavoro, è questa l’esperienza di uno dei personaggi del film, la propria ora potrebbe essere già drammaticamente vicina. Anticipare la pensione oppure ritardarla? Non ci sono soluzioni giuste a prescindere: come ogni scelta di vita, infatti, anche quella di rimandare il pensionamento presenta pro e contro. Dal punto di vista strettamente economico – sul quale vale la pena fare calcoli a tavolino – ci sono varie ragioni per prendere in considerazione una vita lavorativa più lunga, soprattutto se si considerano di piani pensionistici privati o organizzati autonomamente.

La società specializzata in pianificazione previdenziale PensionBee, ha riassunto alcuni motivi per i quali può valere la pena rinviare il pensionamento.