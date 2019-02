Poste Italiane sempre più impegnata sul fronte Esg

Poste Italiane rafforza il suo impegno per lo sviluppo sostenibile con l’obiettivo di integrare i principi Esg (environmental, social, governance) a tutti i livelli all’interno dell’organizzazione. In particolare, rende noto il Gruppo in un comunicato, Poste Vita e Bancoposta Fondi sgr hanno aderito ai Principi per l’investimento responsabile (Pri) delle Nazioni Unite.

Adesione ai sei principi su base volontaria

I sei principi descrivono un insieme di azioni volte a favorire l’adozione di criteri Esg all’interno dei processi e delle politiche di investimento tradizionali. E impegnano formalmente le due società a integrare le tematiche Esg nell’analisi e nei processi decisionali riguardanti gli investimenti. Oltre che a incorporare le tematiche Esg nelle relazioni intrattenute con le controparti. Anche chiedendo un’adeguata comunicazione relativamente a queste tematiche da parte delle aziende e dei fondi oggetto di investimento.

Inoltre, Poste Vita e BancoPosta Fondi sgr promuovono l’accettazione, l’applicazione e il miglioramento dell’efficacia dei Principi nel settore finanziario. Al contempo si impegnano a comunicare agli stakeholder le attività e i progressi compiuti nell’applicazione dei Principi.

“Con l’adesione ai Principi di investimento responsabile, il Gruppo rafforza il proprio posizionamento di realtà di riferimento nel panorama delle aziende socialmente responsabili”. Integrando criteri Esg nella valutazione degli investimenti, “i principi di gestione sostenibile adottati dall’azienda vengono non solo applicati all’interno dell’organizzazione, ma anche promossi all’esterno”.

In questo modo si migliorano “allo stesso tempo le performance aziendali a beneficio dei nostri clienti”, secondo l’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante.