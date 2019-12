Pop. Bari: Sileoni (Fabi), commissariamento è base per risanamento

Sul commissariamento della Banca Popolare di Bari deciso da Bankitalia a causa di grosse perdite sul patrimonio di vigilanza è intervenuto anche il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni secondo il quale è necessario tutelare occupazione in territorio già colpito da crisi ex Ilva metre per il progetto di una banca d’investimento vanno coinvolti i dipendenti.

«Il commissariamento della Banca Popolare di Bari deciso ieri dalla Banca d’Italia assicura all’istituto le basi per procedere a un opportuno risanamento.

Ora è essenziale valutare le responsabilità e le “complicità” di quanti hanno contribuito a portare il gruppo in questa grave situazione di dissesto. Attendiamo il decreto-legge, altro tassello fondamentale per puntellare il futuro del gruppo.

Il provvedimento che il governo sta valutando per risolvere la crisi dell’istituto è importante non solo per proteggere il risparmio e i depositi dei clienti, ma anche per garantire l’occupazione.

Vanno infatti tutelati 3.200 lavoratrici e lavoratori di quella banca, in un territorio, peraltro, già alle prese con altre difficoltà, a cominciare dall’ex Ilva.

In ogni caso, per quanto riguarda il progetto di banca d’investimento, a cui pensa lo stesso governo, è indispensabile il coinvolgimento dei dipendenti» ha precisato Sileoni.