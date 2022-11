Petrolio in forte calo dopo nuovi focolai in Cina e le previsioni dell’Opec sulla domanda

L’Opec ieri ha abbassato nuovamente le previsioni sulla domanda globale di petrolio. Le cause della revisione sono l’indebolimento del contesto economico e delle rigide misure anti-Covid della Cina, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio ha abbassato le stime sulla quantità di greggio di questo trimestre di 520.000 barili al giorno, dopo un declassamento di dimensioni simili avvenuto un mese fa.

I prezzi del petrolio

Dopo la notizia, oggi il petrolio Wti del Texas stamane è sceso dello 0,26% a 85,65 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord è stabile a 93,18 dollari. Anche ieri i prezzi del petrolio sono scesi ieri, zavorrati da un dollaro più forte e dalla notizia di una nuova ondata di casi di Covid in Cina, il principale importatore mondiale di greggio, aumentando i timori sulle prospettive della domanda. Alle 18:00 ora italiana, i future sul greggio statunitense sono scesi dell’2,54% a 86,69 dollari al barile, mentre il contratto Brent è sceso dell’1,95% a $ 94,11.

Il mercato è salito alle stelle alla fine della scorsa settimana quando le autorità sanitarie cinesi hanno ridotto i tempi di quarantena per i viaggiatori in entrata, aumentando l’ottimismo sul fatto che un allentamento più completo della rigida politica zero-Covid del Paese potesse essere proprio dietro l’angolo.

Tuttavia, il numero di casi di Covid è aumentato in Cina durante il fine settimana con Pechino e altre grandi città lunedì che hanno riportato infezioni record, deludendo le speranze di rilassamento. I frequenti focolai di Covid, insieme alle gravi restrizioni alla mobilità del paese, hanno limitato l’attività economica nella seconda economia più grande del mondo durante quest’anno. Il prodotto interno lordo cinese è cresciuto del 3,9% rispetto a un anno fa nel terzo trimestre, significativamente al di sotto dell’obiettivo ufficiale di circa il 5,5%.

Le previsioni dell’Opec

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) ha abbassato le sue previsioni per la crescita della domanda globale di petrolio per il 2022 oggi, per la quinta volta da aprile, di 100.000 barili al giorno a 2,55 milioni di barili al giorno. Nel suo rapporto mensile, l’Opec ha citato le crescenti sfide economiche per la decisione, tra cui l’ inflazione elevata e l’aumento dei tassi di interesse. Questo è l’ultimo rapporto prima che il gruppo e i suoi alleati, noti come Opec+, si incontrino per definire la politica di produzione all’inizio di dicembre, avendo deciso l’ultima volta di tagliare la produzione di 2 milioni di barili al giorno per sostenere i prezzi.

L’indice del dollaro Usa, che replica il biglietto verde contro un paniere di altre sei valute, è sceso venerdì dopo il rilascio di un dato sull’inflazione statunitense più debole del previsto, ma è salito dello 0,6% lunedì dopo che il governatore della Fed Christopher Waller ha riaffermato l’impegno della banca centrale a ridurre l’inflazione nel fine settimana. Un dollaro più forte rende la merce più costosa per gli acquirenti che detengono altre valute.

Altrove, l’Unione Europea è “pronta ad andare” nel tentativo di imporre un tetto massimo al prezzo del petrolio russo, ha detto lunedì la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, anche se il livello dei prezzi deve ancora essere deciso. “Abbiamo messo in atto tutti gli strumenti necessari nell’Unione Europea”, ha detto von der Leyen; “È importante non solo drenare capitali alla Russia per la guerra ucraina, ma è altrettanto importante per molti paesi vulnerabili avere un livello accettabile di prezzi”.