Petrolio in calo, pesa il rischio recessione

Il prezzo del petrolio WTI è sceso al di sotto di 70 dollari al barile oggi, a causa delle crescenti preoccupazioni per la recessione negli Stati Uniti, mentre la Federal Reserve si prepara all’ultimo possibile rialzo dei tassi.

Al momento della redazione di questo articolo, il future di giugno sul greggio West Texas Intermediate è sceso del 4,30% per essere scambiato a 68,58 dollari al barile. Nel frattempo, il greggio Brent, il benchmark internazionale, è sceso del 4,08% per essere scambiato a 72,25 dollari al barile.

Aumentano le probabilità di recessione

I mercati attualmente prezzano un’87% di probabilità che la Fed aumenti i tassi di un altro quarto di punto percentuale alla conclusione della sua riunione di politica monetaria di oggi, e un’83% di probabilità che si metta in pausa alla sua prossima riunione di politica monetaria in giugno.

I funzionari della Fed hanno aumentato i tassi di interesse del 1.700% nell’ultimo anno per ridurre l’inflazione, ma gli alti tassi minacciano di portare l’economia in recessione, avvertono gli esperti. Un rischio che è stato amplificato con la recente turbolenza bancaria e una imminente crisi legata al mancato accordo sull’innalzamento del tetto del debito Usa.

La probabilità di una recessione nei prossimi 12 mesi è salita quasi al 60%, secondo l’indice di probabilità di recessione della Federal Reserve di New York.

Il petrolio potrebbe ritorna sopra i 100 dollari

La co-fondatrice di Energy Aspects, Amrita Sen, ha dichiarato di credere che il calo dei prezzi del petrolio sia stato in gran parte spinto dai commenti della segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, che ha avvertito questa settimana che gli Stati Uniti potrebbero rimanere senza soldi e fallire sul proprio debito in meno di un mese.

“Dato l’attuale contesto, c’è tanta incertezza sul fronte macro, mi aspetto che i prezzi rimangano sotto pressione finché il tetto del debito non verrà risolto”.

Tuttavia, ha aggiunto che il petrolio potrebbe riprendersi nel secondo semestre dell’anno poiché i tagli alla produzione da parte dei produttori dell’Opec+ spingono i prezzi verso l’alto. Ciò potrebbe portare il WTI a superare i 100 dollari al barile entro la fine dell’anno, ha detto, anche in caso di una recessione lieve.

I dati dalla Cina continuano a non convincere

Non sono solo le questioni legate alla Fed e alla politica monetaria americana a influenzare il mercato del petrolio. La domanda di petrolio, infatti, è strettamente legata alla salute dell’economia globale e agli eventi geopolitici. I prezzi dell’energia sono sotto pressione dopo che i dati della Cina del fine settimana hanno mostrato che l’attività manifatturiera è diminuita inaspettatamente ad aprile.

Tuttavia, l’apertura post-pandemica dell’economia cinese sarà cruciale per l’Asia, ha detto il Fondo Monetario Internazionale, che ha rialzato la sua previsione economica per il paese. Ha anche avvertito dei rischi legati all’inflazione persistente e alla volatilità dei mercati globali causata dai problemi del settore bancario occidentale

Nonostante ciò, ci sono ancora molte incertezze sul mercato petrolifero globale e il futuro dei prezzi del petrolio rimane incerto. Gli investitori e gli esperti stanno monitorando da vicino le mosse della Fed e delle banche centrali di tutto il mondo, così come i dati sull’occupazione e l’attività economica, per cercare di prevedere come si evolverà la situazione. Ci sono anche preoccupazioni riguardo all’impatto dell’aumento dei prezzi del petrolio sui consumatori e sulle economie globali, poiché l’energia è un fattore chiave per molte attività economiche e settori.