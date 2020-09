Passera diventa una Star di Piazza Affari con illimity

illimity Bank, la banca digitale fondata da Corrado Passera, è stata ammessa al segmento Star di Borsa Italiana. Quotata in Borsa Italiana dal 5 marzo 2019, le azioni ordinarie di illimity inizieranno a negoziare dal 10 settembre nel segmento Star dedicato alle imprese con requisiti di eccellenza in termini di trasparenza e comunicazione, liquidità e corporate governance.

“A poco più di un anno dallo sbarco in Borsa, ci fa grande piacere essere stati ammessi al segmento Star. Si conferma così ancora una volta la bontà delle scelte fatte in termini di governance e trasparenza, oltre che sotto il profilo strategico e operativo, nella creazione e sviluppo di una banca di nuovo paradigma” ha commentato Corrado Passera, amministratore delegato di illimity.

Con una capitalizzazione di mercato di circa 540 milioni di euro e un azionariato diffuso, illimity soddisfa i requisiti tecnici di mercato richiesti per la qualifica di Star. A questo si aggiunge una governance disegnata fin da subito in linea con le migliori best practice domestiche e internazionali, e risultati economici positivi che evidenziano un utile netto di 15 milioni di euro nel primo semestre del 2020.

illimity è il gruppo bancario ad alto contenuto tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l’obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato.

In particolare, illimity fornisce credito a Pmi ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma Neprix, offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com e, con illimity Sgr, nei prossimi mesi istituirà e gestirà il suo primo fondo di investimento alternativo dedicato ai crediti corporate.