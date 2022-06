L’oro è rimasto per sette settimane in un intervallo compreso tra 1.807 e 1879 dollari USA, poiché i tassi di interesse in aumento e le aspettative di inflazione pesano contro lo status di rifugio sicuro del metallo giallo. La maggior parte delle banche centrali globali sta alzando i tassi al ritmo più veloce da generazioni per combattere l’inflazione, che erode la ricchezza e frena una politica monetaria estremamente espansiva. Una minaccia significativa per le banche centrali è quando le aspettative di inflazione si consolidano.

Una preoccupazione in questa battaglia è la probabilità che un soft landing per l’economia sia piuttosto difficile senza che le catene di approvvigionamento si allentino, qualcosa che va oltre le competenze delle banche centrali.

I crescenti rischi di recessione hanno visto i rendimenti nominali fermarsi dal loro percorso parabolico e, allo stesso tempo, le aspettative di inflazione sui prezzi di mercato sono state abbassate. Ciò ha visto i rendimenti reali rimanere stabili nell’ultima settimana circa.

I potenziali rischi per l’oro

Un potenziale rischio per il prezzo dell’oro è la possibilità che i rendimenti reali riprendano la loro traiettoria al rialzo. Ciò potrebbe verificarsi se le aspettative di inflazione diminuiscono o se i rendimenti nominali aumentano. Un rendimento nominale più elevato potrebbe comportare un aumento del dollaro USA , il che ha il potenziale per influenzare il prezzo dell’oro.

Ora l’Occidente punta a colpire la Russia con nuove sanzioni che riguardano l’oro. La decisione che sarà adottata a breve dal G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) ha l’obiettivo primario di impedire agli oligarchi russi di usare il metallo prezioso per convertire i loro beni, aggirando così le sanzioni.

Per la Casa Bianca e i suoi alleati, bloccare l’export dell’oro russo si tradurrà in un altro colpo all’economia di Mosca: si parla di perdite per circa 20 miliardi di dollari. C’è tuttavia il rischio, come sottolineano alcuni analisti, che bloccando i flussi di oro, yuan e rublo finiranno per rivalutarsi grazie alle proprie riserve auree, che potrebbero crescere di valore per la carenza di materia prima sul mercato.

La Russia è il secondo produttore al mondo d’oro e non a caso la notizia ha dato un slancio al rialzo all’asset durante la sessione asiatica e all’inizio della sessione europea questa mattina, per poi crollare successivamente. Sicuramente sanzioni del genere peseranno anche nel prossimi futuro sui prezzi del metallo prezioso. Ciò che possiamo fare è analizzare il movimento del prezzo e trarre delle opportunità di trading.

Analisi tecnica XAU/USD

A marzo, il prezzo dell’oro è salito a un picco di $2.070,42, è stato al di sotto del massimo storico di 2.075,14 visto a luglio 2020, creando un chiaro doppio massimo. Nel quadro più ampio, questa mancata rottura al rialzo potrebbe essere un segnale ribassista.

Da quel massimo di marzo, l’oro è stato in un canale di tendenza ribassista. Più recentemente, dall’inizio del mese di maggio l’oro si trova in un range di prezzo. Appena al di sopra del prezzo si trova la media mobile semplice a 20 e 200 giorni. Una rottura netta sopra le medie mobili potrebbe vedere emergere uno slancio rialzista.

La resistenza potrebbe trovarsi al recente massimo di 1.879. Il primo supporto è al livello 1.805 e il seguente a 1.787.