Opening Bell, alle ore 15,55 il punto su cosa comprare adesso in Borsa

Alle ore 15,55 nuovo appuntamento con la trasmissione di Wall Street Italia – Opening Bell. Curata a 4 mani da LEOPOLDO GASBARRO e MASSIMO INTROPIDO, la trasmissione ha l’obiettivo di raccontare i temi della finanza nazionale ed internazionale in chiave semplice, ma anche molto analitica.

Nella puntata di oggi si parlerà di cosa si può comprare in un momento come quello attuale sui mercati finanziari e i quattro possibili ostacoli al rally: 1) Inflazione 2) banche centrali e rialzi dei tassi 3) Consumi in calo 4) Tensioni geopolitiche.