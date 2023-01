Promette di far discutere l’operazione che vede protagonista OpenAI, lo sviluppatore che sta dietro il bot di intelligenza artificiale Chat GPT.

Secondo il “Financial Times”, la società proprietaria di Chat GPT sta lavorando per raccogliere capitali per una valutazione di quasi 30 miliardi di dollari, come hanno precisato due persone che hanno familiarità con la questione. La società con sede a San Francisco sta discutendo con gruppi di investimento tra cui il Founders Fund di Peter Thiel per effettuare un’offerta pubblica di acquisto di azioni esistenti, in cui gli investitori acquisterebbero azioni OpenAI dagli attuali azionisti, compresi i dipendenti. Un accordo del genere segnerebbe un aumento della valutazione della società da circa 20 miliardi di dollari nel 2021, quando è stata valutata durante una vendita di azioni secondarie, un grande aumento dopo che la nuova forma di software è diventata virale. L’ultima versione della tecnologia chatbot di OpenAI difatti ha superato più di 1 milione di utenti cinque giorni dopo il suo rilascio.

OpenAI si espande: cosa sta succedendo

L’operazione avrebbe un valore anomalo nella Silicon Valley poiché le società tecnologiche si sono preparate a grandi tagli ai loro valori e gli investitori si sono ritirati da nuovi accordi. Un’ondata di start-up tecnologiche è stata costretta a misure aggressive di riduzione dei costi negli ultimi mesi a causa della disfatta del mercato azionario e della crisi dei finanziamenti. Negli ultimi tre mesi del 2022, il valore delle operazioni di acquisizione di capitale di rischio è sceso a 763 milioni di dollari, la prima volta che è sceso sotto il miliardo di dollari in più di un decennio, secondo PitchBook. Founders Fund ha rifiutato di commentare e anche OpenAI non ha risposto a una richiesta di commento.

I colloqui arrivano meno di un mese dopo che OpenAI ha rilasciato la versione più recente del suo software GPT-3.5. Il chatbot, che può conversare con gli utenti tramite testo e immagini, è diventato rapidamente virale e ha superato 1 milione di utenti in cinque giorni.

Chi è OpenAI

I chatbot sono software che simulano le conversazioni umane rispondendo a frasi scritte o pronunciate dagli utenti. Sono usati ormai da anni e permettono alle persone di interagire con dispositivi digitali e siti internet.

OpenAI è un’organizzazione senza scopo di lucro che svolge ricerche nel campo dell’intelligenza artificiale allo scopo di promuovere e sviluppare soluzioni user-friendly che possano portare reali benefici per l’intera umanità.

OpenAI è stata co-fondata nel 2015 da grandi figure tecnologiche – tra cui il capo di Tesla Elon Musk, il co-fondatore di PayPal Peter Thiel e l’investitore Sam Altman – per sviluppare un’IA “sicura”. I suoi primi sostenitori includevano Sequoia Capital, Tiger Global Management e Andreessen Horowitz. Nel 2019, Microsoft ha investito 1 miliardo di dollari in OpenAI come parte di un accordo per lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie informatiche. Musk si è dimesso dal consiglio di amministrazione di OpenAI nel 2018 per prevenire qualsiasi conflitto di interessi con il lavoro della sua azienda di auto elettriche sull’intelligenza artificiale. Dopo il rilascio del software ChatGPT, ha twittato:

“ChatGPT è spaventosamente buono. Non siamo lontani da un’IA pericolosamente forte”.

Gli investimenti in capitale di rischio nella cosiddetta IA generativa – intelligenza artificiale in grado di produrre contenuti originali – sono aumentati del 425% tra il 2020-22 a 2,1 miliardi di dollari, secondo i dati di PitchBook. Il nuovo chatbot ChatGPT di OpenAI è basato sul modello linguistico GPT-3.5 ed è quello più recente e di più grandi dimensioni.