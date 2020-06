Obbligazioni: per Jupiter il tema di investimento è “birra e hamburger”

Il settore delle obbligazioni corporate non è tutto uguale anche in tempi di aiuti senza precedenti da parte delle banche centrali, la vera guida del mercato dei bond.

“La politica della Federal Reserve ha risolto il problema della liquidità, ma non quello della solvibilità delle società che emettono obbligazioni. Le aziende Usa si trovano a fronteggiare un debito record, pari a circa il 50%-75% del Pil. Alcune di queste società, altamente indebitate, semplicemente non saranno in grado di sopravvivere in un ambiente di crescita modesta, operando al 30%-50% della loro capacità”. Mettendo così a rischio l’investimento nei corporate bond.

Così Ariel Bezalel, Head of Strategy, Fixed Income di Jupiter AM, casa di investimento Uk, secondo cui “anche se i governi intervenissero con maggiori stimoli fiscali, un grosso problema per queste imprese sarà la diminuzione della domanda dei loro prodotti o servizi, date le incerte prospettive occupazionali e il probabile aumento del risparmio precauzionale tra le famiglie.

Quindi, avendo avuto la “fase di liquidazione” a marzo, ci aspettiamo di vedere una “fase di insolvenza” più avanti nel corso dell’anno, quando i fallimenti cominceranno a crescere e le aziende si muoveranno per ristrutturare il loro debito”.

Bezalel fa notare inoltre che “la Federal Reserve (Fed) sta acquistando grandi quantità di Treasury attraverso un quantitative easing illimitato e ha passato il Rubicone con il suo nuovo piano di acquisto di obbligazioni societarie. Pensiamo che ci sia una reale possibilità che si spingano ancora oltre e comincino ad acquistare titoli high yield di qualità ancora più bassa per sostenere il mercato.

Pertanto sul fronte della strategia di portafoglio, Harry Richards, Fund Manager, Fixed Income di Jupiter AM, spiega:

“Abbiamo già aumentato il rischio di credito nella strategia. L’allocazione ai titoli investment grade è passata da circa il 9% prima della crisi a circa il 16% oggi. È difficile giustificare il fatto di essere corti sul credito, visto che i policy maker hanno detto che faranno ‘tutto il necessario’ per sostenere le aziende.

Ecco perché a marzo, quando gli stimoli fiscali e monetari sembravano probabili, abbiamo venduto le posizioni short sui CDS sui mercati high yield e investment grade statunitensi ed europei, pari al 10% del portafoglio. Abbiamo utilizzato la debolezza del mercato per acquistare titoli investment grade di alta qualità di società con ricavi e utili resilienti, che pensiamo possano sopravvivere per tutto il ciclo economico.

Abbiamo comprato obbligazioni come McDonalds e AB InBev e incrementato la nostra posizione in Tesco – il nostro tema di investimento “birra e hamburger“. Nell’ambito dell’alto rendimento, ci stiamo attenendo a un debito garantito senior più difensivo e a obbligazioni con rating BB – sempre in attività “attraverso il ciclo”, come Netflix, Virgin Media e Pinewood Studios. Utilizziamo qualsiasi debolezza del mercato per aumentare la qualità dei crediti.

La ragione per cui la duration complessiva rimane invariata a circa 6,5 anni e mezzo è che abbiamo mantenuto l’allocazione su titoli di Stato statunitensi e australiani di alta qualità e di più lunga data come copertura contro la deflazione. Le aspettative di crescita, in ultima analisi, sono alla base dei rendimenti obbligazionari.

Pensiamo che nel corso del tempo ci stiamo dirigendo verso lo zero per cento o addirittura verso rendimenti negativi sugli Stati Uniti a 10 anni, dato che la gente si rende conto che la crescita globale sarà difficile. Avremo inevitabilmente una sorta di rimbalzo, ma i forti fattori strutturali del debito eccessivo e dell’invecchiamento demografico sono ancora decisamente intatti. In effetti, la reazione alla pandemia ha rafforzato il problema del debito, poiché quello pubblico è andato in eccesso a livello globale”

Obbligazioni Usa, ma il dollaro dove va?

Dando uno sguardo ai mercati valutari, a differenza di quanto prevede l’economista americano Stephen Roach, che ha anticipato un crollo del 35% del dollaro nel biennio in corso, Bezalel, scommette sulla forza del biglietto verde alla luce del fatto che “la forte espansione monetaria e fiscale sta avvenendo ovunque, non solo negli Stati Uniti.

Un altro fattore che dovrebbe continuare a sostenere la forza del dollaro è la stima di 13 mila miliardi di debito denominato in dollari attualmente in circolazione nei mercati emergenti.

Mentre le economie di questi paesi rallentano e tagliano i loro tassi d’interesse, le loro valute si deprezzano, il che a sua volta rende più difficile garantire il debito in dollari. A peggiorare ulteriormente la situazione, con gli Stati Uniti in isolamento, il flusso di dollari verso l’esterno è semplicemente inferiore. Quindi, pensiamo che la forza del dollaro continuerà nel medio termine, anche se non sarà priva di volatilità.

Nel lungo termine, la posizione del dollaro USA come valuta di riserva mondiale appare tanto più vulnerabile quanto più il dollaro continua a rafforzarsi. Nel 1985, Francia, Germania dell’ovest, Giappone, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti hanno firmato l’Accordo di Plaza nel tentativo comune di svalutare il dollaro.

Non mi sorprenderei se qualcosa del genere accadesse di nuovo, soprattutto con la Cina in lizza per lo status di superpotenza con gli Stati Uniti. Ma tutto ciò sarà molto più in là nel tempo”.