PwC, nuove Ipo europee in calo nel terzo trimestre

Continua il rallentamento nel nuovo delle nuove Ipo europee nel 2019: secondo i dati contenuti nell’ “IPO Watch Europe” compilato da PwC, il vecchio continente ha visto il 52% di quotazioni in meno nel terzo trimestre. Grazie a due Ipo di grandi dimensioni (TeamViewer AG sulla Deutsche Börse, EQT Partners AB a Stoccolma), tuttavia, il trimestre è stato leggermente positivo in termini di valore. Nei primi nove mesi dell’anno le 69 Ipo europee hanno raccolto 15,9 miliardi di euro, il 40% in meno risetto all’anno scorso. Le 5 maggiori IPO in Europa sono state: TeamViewer AG (€1,969 miliardi), EQT Partners AB (€1,194 miliardi), JPMorgan Global Core Real Assets Ltd (€169 milioni), Addiko Bank AG (€156 milioni), UniPhar plc (€141milioni).

“Il mercato delle IPO in Italia continua a essere prevalentemente guidato dal segmento AIM, che si conferma come “strumento” estremamente efficace per supportare le PMI nel percorso di crescita. Per quanto riguarda l’MTA, c’è molta attesa per il prossimo debutto del Gruppo Ferretti e a stretto giro dei cantieri Sanlorenzo, entrambi nel settore degli yacht di lusso”, ha commentato Alessandro Loizzo, Director Capital Markets & Accounting Advisory di Pw, in sintesi, il 2019 potrebbe chiudersi con un risultato soddisfacente per quanto riguarda i nuovi collocamenti, creando i presupposti per un buon 2020, anche tenuto conto della maggiore serenità registrata negli ultimi mesi sui mercati del debito e dei capitali in Italia”.