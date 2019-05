Europee: alle 12 affluenza al 16,72%, in linea con il 2014

Secondo i dati diffusi dal Viminale l’affluenza alle urne alle ore 12 per il voto alle europee si attesta al 16,72%. Il dato è in linea con quella delle ultime consultazioni per il Parlamento Europeo alla stessa ora. Nel 2014 l’affluenza dell’interna giornata fu del 58,6 per cento. Per l’elezione dei 76 eurodeputati che andranno a Strasburgo i seggi resteranno aperti fino alle ore 23.

Per le elezioni comunali (si vota in in 3.800 Comuni per sindaci e consigli comunali) l’affluenza è del 21,92% mentre per le elezioni regionali del Piemonte è pari a 19,44 per cento.