ConformGest perfeziona acquisizione di Rpm e vede ricavi a 35 mln nel 204

ConformGest, gruppo leader nei servizi post-vendita nel settore dei veicoli usati – controllato dal fondo di private equity Vam Investments, ha siglato l’accordo definitivo per l’acquisizione di RPM Garantie Spa, società di Biella operante nel medesimo segmento di mercato e specializzata nella gestione delle garanzie convenzionali e della garanzia legale di conformità per conto dei rivenditori professionali di veicoli usati in Italia, Spagna e Portogallo. Il management di RPM garantirà la continuità operativa della società, assicurandone il processo di integrazione.

L’operazione consente a ConformGest di ampliare il proprio portafoglio di clienti serviti e servizi offerti e di affermarsi come principale protagonista nel sud Europa, con una previsione di fatturato per il 2024 che supera i 35 milioni di euro, mentre si prepara a considerare ulteriori potenziali acquisizioni, grazie anche al supporto finanziario e strategico dell’azionista di maggioranza del gruppo.