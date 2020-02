Di Maio: “Per il 2020 stanziati 300 milioni per l’export”

“Per il 2020 abbiamo messo a disposizione circa 300 milioni che attraverso l’Agenzia Ice potranno andare a finanziarie il sostegno del made in Italy”. Lo stanziamento viene annunciato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un’intervista al Sole 24 Ore, aggiungendo che si tratta di sostegno alle imprese italiane che “dovranno superare molte difficoltà e vincere sfide in complessi scenari anche alla luce dell’emergenza coronavirus”.

“Il 32% del nostro PIL deriva dall’export, per questo il lavoro che abbiamo messo in campo come Governo, a supporto delle nostre imprese, è di fondamentale importanza per la crescita della nostra economia. Nella politica economica che portiamo avanti, una delle priorità strategiche, è rappresentata dall’esportazione di merci e servizi. Anche in una fase delicata come quella che stiamo attraversando, alle nostre imprese non faremo mancare il supporto necessario per far superare queste sfide” ha fatto eco in un post Facebook, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.