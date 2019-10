Si chiude in territorio positivo la seduta di giovedì per i mercati europei, segnati da un meeting del Consiglio direttivo Bce che ha lasciato invariate le sue decisioni come ampiamente previsto. Il Ftse Mib ha archiviato la giornata con un rialzo dello 0,79% a 22.527,42 punti senza registrare particolari scossoni durante la giornata.

Il Ftse 100 britannico ha guadagnato lo 0,91%; il Dax tedesco lo 0,58%; il Cac 40 lo 0,52%. In nessun caso l’esito del meeting Bce ha inciso più di tanto sui listini.