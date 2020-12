Borse europee: avvio in rialzo, maglia rosa a Milano

I mercati azionari aprono in rialzo nonostante l’incertezza sul pacchetto di stimolo all’economia Usa per via dell’ostruzionismo del presidente Trump che ha chiesto modifiche all’intervento approvato dal Congresso e ha minacciato di non firmare il provvedimento.

Dopo la performance di ieri (+2,03%), il Ftse Mib è ancora il migliore in Europa segnando un incremento dello 0,8% mentre gli altri indici dell’Eurozona guadagnano circa mezzo punto percentuale.

In evidenza il risparmio gestito, con il +1,6% di Banca Mediolanum e il +1,4% di Banca Generali, ma salgono anche titoli industriali come Cnh, Pirelli e Saipem che si è aggiudicata una commessa da 200 milioni di dollari per la costruzione di un impianto di ammoniaca in Israele.