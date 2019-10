Chiusura in rialzo per le principali Borse cinesi, che hanno riaperto i battenti dopo un giorno di ferie a Hong Kong e un’intera settimana di chiusura nelle piazze della Cina continentale per una festività nazionale

L’indice composito di Shanghai ha guadagnato lo 0,30% a 2.914 punti, l’indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso in rialzo lo 0,74% a 26.011 punti, l’indice composito di Shenzhen e’ salito dello 0,2% a 1598,64 punti