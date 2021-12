Musk è il maggior contribuente Usa, quest’anno pagherà più di $ 11 miliardi di tasse

“Per coloro che se lo chiedono, quest’anno pagherà più di 11 miliardi di dollari in tasse”. Lo ha twitta il patron di Tesla Elon Musk, tornando così ad alimentare lo scontro con Elizabeth Warren, la senatrice democratica, paladina di un inasprimento della pressione fiscale sui Paperoni residenti negli Stati Unito. La senatrice ha di recente invitato Musk a pagare le tasse, evitando di “scroccare” a spese degli altri.

Musk, record di tasse nel 2021

Musk ha aggiunto che “quest’anno pagherà più tasse di qualsiasi americano nella storia”. D’altronde, l’imprenditore sudafricano naturalizzato americano, è la persona più ricca del mondo e la sua azienda Tesla vale circa 1.000 miliardi di dollari.

Per pagare le tasse, nelle ultime settimane, Musk ha esercitato quasi 15 milioni di opzioni e venduto milioni di azioni Tesla. Il tutto a seguito di un sondaggio effettuato sempre su Twitter a novembre, quando chiese ai follower se avrebbe dovuto vendere il 10% della sua partecipazione nella casa automobilistica green, le cui azioni sono salite più del 2.300% negli ultimi cinque anni.

Musk ha legato il sondaggio al tema delle plusvalenze (“unrealized gains”) come sistema per evitare di pagare le tasse, di cui si sta parlando molto negli Stati Uniti . Gli “unrealized gains” di cui parla Musk sono i guadagni legati all’aumento di valore delle azioni, guadagni che esistono sulla carta ma che negli Stati Uniti non sono tassabili fino a che le azioni non vengono vendute generando liquidità. Il tema è molto discusso oltreoceano per via di una proposta del partito Democratico di creare una nuova tassa sulle plusvalenze per le persone particolarmente facoltose.

Musk incoronato dal Time persona dell’anno

Intanto, pochi giorni fa rivista Time ha incoronato Musk”persona dell’anno”.Tra i numerosi traguardi raggiunti dall’imprenditore nel corso del 2021 spicca il primo volo di soli civili nello spazio a settembre. Sempre nel 2021 il colosso delle auto elettriche ha raggiunto 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato diventando la prima casa automobilistica la mondo a centrare tale soglia e ha raggiunto l’Olimpo delle società a tre zeri come Microsoft, Aramco, Apple, Alphabet, Facebook e Amazon.

Nel frattempo Musk è diventato l’uomo più ricco del mondo, buttando giù dal podio del Bloomberg Billionaires Index, l’elenco dei Paperoni il cui patrimonio viene aggiornato in tempo reale in base alle quotazioni di Borsa, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Il suo patrimonio è stimato sui 222 miliardi di dollari, a ottobre.

Circa questa sua immensa ricchezza, Musk ha sempre detto di non essere interessato a cose materiali e che una metà del suo patrimonio “servirà a risolvere i problemi del nostro pianeta mentre l’altra metà sarà utilizzata per costruire una città auto-sufficiente su Marte per assicurare la continuità della vita, di tutte le specie, nel caso in cui la Terra venga colpita da una meteorite”.

Qualche giorno dal suo profilo Twitter ha twittato “Sto pensando di lasciare i miei incarichi e mettermi a fare l’influencer a tempo pieno: che ne pensate?”. Lascerà veramente o il quesito è solo una “prova” per una nuova avventura?