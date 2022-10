Mercati, come si stanno comportando gli investitori?

Morningstar ha pubblicato ieri il primo Global Investor Portfolio Study, uno studio sui portafogli degli investitori a livello globale. La ricerca rivela ampie divergenze tra i 14 mercati analizzati nel comportamento degli investitori e nella costruzione dei portafogli. Lo studio analizza come le pratiche del mercato locale e la cultura sugli investimenti, il sistema previdenziale e il panorama normativo guidano le esigenze finanziarie degli investitori e la loro propensione a correre rischi nei loro portafogli. Considera inoltre la disponibilità di prodotti finanziari, il modo in cui gli investitori affrontano la costruzione del portafoglio, l’asset allocation complessiva e l’entità del bias per il mercato domestico, ossia quando l’esposizione geografica di un portafoglio è sbilanciata sul mercato interno dell’investitore.

I comportamenti degli investitori secondo Morningstar