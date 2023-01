Mastercard lancia un programma per musicisti nel Web3

Il gigante dei pagamenti globali Mastercard sta aumentando ancora una volta la sua esposizione alla tecnologia blockchain, dopo aver annunciato un programma di accelerazione basato su Polygon per aiutare i musicisti a costruire la loro carriera tramite Web3.

L’azienda ha annunciato il programma “Mastercard Artist Accelerator” in un post sul blog aziendale del 7 gennaio, delineando che da questa primavera collegherà cinque musicisti emergenti di tutto il mondo con mentori che li aiuteranno a creare il loro marchio nello spazio musicale Web3. Si legge nel post:

“Gli artisti avranno accesso esclusivo a eventi speciali, pubblicazioni musicali e altro ancora. Un curriculum unico nel suo genere insegnerà agli artisti come costruire (e possedere) il proprio marchio attraverso esperienze Web3 come coniare NFT, rappresentarsi in mondi virtuali e creare una comunità impegnata “.

Il programma culminerà con una vetrina di artisti in live streaming nel corso dell’anno. Mastercard sta inoltre lanciando una raccolta di Non-fungible token (NFT) chiamata “Mastercard Music Pass” per coloro che non sono selezionati per il programma. L’obiettivo è fornire agli hodler materiale didattico e “risorse uniche” attraverso collaborazioni con i marchi per aiutare i musicisti in erba e conoscere le integrazioni di Web3 con il settore musicale. Commentando l’annuncio, il ceo di Polygon Studios, Ryan Watt, ha osservato che:

“Il Web3 ha il potenziale per potenziare un nuovo tipo di artista che può far crescere una base di fan, guadagnarsi da vivere e introdurre nuovi mezzi per l’autoespressione e la connessione alle proprie condizioni. “

Mastercard ha promosso attivamente il suo coinvolgimento nei settori di blockchain e criptovalute. Lo scorso gennaio la società ha unito le forze con Coinbase per consentire l’uso delle carte Mastercard per l’acquisto di NFT sul marketplace Coinbase. A metà ottobre, La società di pagamenti ha stretto una partnership con Paxos per consentire alle banche di offrire ai propri clienti il ​​trading di criptovalute e servizi correlati.