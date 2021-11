Lutto nel mondo della consulenza finanziaria: è morto Ennio Doris

Grave scomparsa nel mondo della consulenza finanziaria: questa notte alle ore due e dodici minuti, all’età di 81 anni, è mancato Ennio Doris, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum. Stretto riserbo e commozione intorno alla famiglia.

Secondo quanto reso noto la camera ardente sarà aperta presso Palazzo Archimede – Milano 3 City, Basiglio (MI), nei seguenti giorni: giovedì 25 novembre dalle 15.00 alle 19.00 e venerdì 26 novembre dalle 8.00 alle 12.00.

I funerali saranno invece celebrati sabato 27 novembre 2021 alle 14.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Tombolo (PD).

Per volere della famiglia, chi volesse esprimere la sua partecipazione al lutto può effettuare una donazione in memoria di Ennio Doris a favore di Fondazione Mediolanum Onlus.

Ennio Doris, la carriera

Doris, nato a Tombolo il 3 luglio del 1940, è stato per oltre quarant’anni indiscusso protagonista della grande finanza italiana nonché imprenditore, banchiere e fondatore di Banca Mediolanum, una delle più importanti realtà del panorama bancario nazionale presente anche in Spagna, Germania e Irlanda.

Sposato dal 1966 con Lina Tombolato, lascia due figli – Massimo e Sara – e sette nipoti: Agnese, Alberto, Anna, Aqua, Davide, Luna Chiara e Sara Viola.

Nel 1992 gli viene conferita l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e nel 2002 quella di Cavaliere del Lavoro. Sempre nel 2002 consegue il Master honoris causa in “Banca e Finanza” della Fondazione Cuoa.

Dal 2000 al 2012 ha ricoperto la carica di Consigliere in Mediobanca e di Banca Esperia. Dal 1996 è stato amministratore delegato di Mediolanum, holding del Gruppo, sino al 2015, anno della fusione per incorporazione in Banca Mediolanum.

Fino allo scorso 3 novembre 2021 Ennio Doris ha ricoperto la carica di Presidente di Banca Mediolanum, giorno nel quale è stato nominato, a seguito di delibera assembleare, Presidente Onorario. Ennio Doris ricopriva altresì la carica di Presidente Onorario di Fondazione Mediolanum Onlus.