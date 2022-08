L’euro viene scambiato al minimo da due decenni contro il dollaro

Ci sono molteplici fattori in gioco quando si confronta l’euro e il dollaro, lavorando in tandem con il conflitto in corso in Ucraina e l’aumento dell’inflazione in entrambe le regioni. L’euro è sceso al minimo da due decenni di 0,9903 contro il dollaro USA. Gli strateghi sono “sicuramente orientati verso un ulteriore deprezzamento dell’euro”, afferma un capo stratega di Citi Bank.

La visione degli esperti

I prezzi del gas all’ingrosso in Europa sono aumentati drasticamente lunedì dopo che la Russia ha annunciato la manutenzione non programmata del suo gasdotto principale verso la Germania, il Nord Stream 1, mentre le ondate di calore hanno messo a dura prova le forniture energetiche.

“Le nostre prospettive, le nostre operazioni e la nostra posizione sul lato stratega sono decisamente orientate verso un ulteriore deprezzamento dell’euro da dove siamo ora”, ha detto martedì Luis Costa, capo della strategia CEEMEA di Citibank. “Questo è il punto principale della vulnerabilità dell’euro ora”, ha detto Costa.

Per il quadro completo, devi anche guardare oltre l’Europa e gli Stati Uniti, afferma Costa.

“Non dimentichiamo che c’è un ulteriore livello di complessità qui dal rallentamento della Cina che ovviamente colpisce l’Europa con un’entità molto maggiore rispetto all’impatto negli Stati Uniti”, ha affermato.

La Cina ha mancato le aspettative sul PIL con una crescita di appena lo 0,4% nel secondo trimestre. La seconda economia più grande del mondo ha lottato con le conseguenze della peggiore epidemia di Covid-19 del paese dall’inizio del 2020.

Fino a maggio, secondo Costa, i mercati “consideravano rotte di volo da falco” per la Banca centrale europea e la Banca d’Inghilterra, ma quei piani sono “implosi” negli ultimi mesi.

“Parlando del decollo della BCE… è assolutamente lampante che lo spazio della BCE per aumentare i tassi sarà minimo”, ha affermato.

Roelof-Jan Van den Akker dell’istituto finanziario globale ING ha fatto previsioni simili la scorsa settimana, suggerendo un ampliamento del differenziale dei tassi di interesse tra il dollaro USA e l’euro, nonché un ulteriore indebolimento della moneta unica.

″Il dollaro ha rotto al di sotto del livello di supporto di 103,60. Questo è un supporto orizzontale molto cruciale… E suggerisco che c’è un ulteriore potenziale al ribasso da perdere. Obiettivo a lungo termine compreso tra $ 0,80 e $ 0,75 nei prossimi mesi”, ha affermato Van den Akker. “Conferma che c’è la forza del dollaro e la debolezza dell’euro”, ha detto alla CNBC.

Le previsioni fanno eco alle preoccupazioni che l’inflazione continuerà a salire e che una recessione in Europa sia ormai inevitabile.

La forza del dollaro potrebbe non durare però, secondo Kit Juckes, Macro Strategist della Société Générale.

“Forse, tutto sommato, il rally del dollaro è andato il più lontano possibile sulle notizie attuali”, ha scritto in una e-mail martedì mattina. “Questo non vuol dire che i problemi energetici dell’Europa, la debolezza economica della Cina e l’allentamento delle politiche, e i dati sull’occupazione e l’inflazione negli Stati Uniti non possono inviarlo ulteriormente, ma quando leggo che l’acquisto del dollaro è ‘il commercio più semplice in FX’, i capelli sul retro del mio collo avvisami di stare attento”, ha scritto Juckes.

E l’Europa dovrebbe essere in grado di riprendersi da quei “guai”, secondo quando suggerito dallo stratega.