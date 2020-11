Lagarde boccia l’idea della cancellazione dei debiti: “è contro i trattati”

Sostenibilità ambientale e digitalizzazione, chiavi per la ripresa

Per uscire dalla crisi, Lagarde ha messo in evidenza l’importanza degli “investimenti pubblici e le riforme, soprattutto se orientati verso sfide a medio e lungo termine come la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione“, per questo “il pacchetto Next Generation EU deve diventare operativo senza indugio. Le risorse aggiuntive del pacchetto possono facilitare politiche fiscali espansive, in particolare nei Paesi dell’area dell’euro con un margine di bilancio limitato”.