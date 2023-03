Cresce il rischio di incappare in una truffa assicurativa per i cittadini, come segnalato da Ivass, che è riuscita a stanare altri 26 siti irregolari e continua a dispensare consigli per evitare di essere beffati. Vediamo tutto nell’analisi.

I siti irregolari scoperti a marzo

In particolare, anche a marzo l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) comunica di aver scoperto 26 siti irregolari. Oggi, infatti, grazie alla tecnologia, si può sottoscrivere un’Rc auto direttamente da casa propria. Un acquisto che in alcuni casi si può rivelare, però, un’arma a doppio taglio se ci si imbatte in siti fraudolenti. Spesso, infatti, ci si ritrova dinanzi a offerte troppo convenienti proposte da intermediari e compagnie inesistenti. Chi cade in queste trappole perde i soldi e scopre di non essere assicurato.

L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se relative a polizze di durata temporanea. Finte imprese di assicurazioni e intermediari fasulli propongono sempre più spesso assicurazioni inesistenti. Molte volte un prezzo troppo invitante rappresenta in realtà un imbroglio. In questi casi la vittima ha buttato i propri soldi e il veicolo non risulta coperto da alcuna assicurazione. In caso di incidente, dunque, la responsabilità dei danni ricade sulle spalle del malcapitato e il rischio economico può essere davvero esoso.