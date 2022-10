Israele utilizzerà la blockchain per emettere obbligazioni

Il governo israeliano ha in programma di testare le obbligazioni digitali basate su blockchain, mentre cerca di modernizzare i processi del mercato finanziario e ridurre i costi associati.

In uno sforzo congiunto, l’Office of the Accountant General presso il Ministero delle Finanze e la Borsa di Tel Aviv (TASE), emetterà obbligazioni tramite una piattaforma tecnologica di contabilità distribuita privata autorizzata. Il progetto includerà la digitalizzazione di una “nuova serie” di debito pubblico da emettere a rivenditori primari locali e stranieri selezionati, segnando un passo davvero lungimirante da parte di Israele.

Fireblocks, fornitore di infrastrutture di asset digitali e soluzioni di custodia e la società di tecnologia di cloud computing VMWare assisteranno nell’esecuzione tecnica della piattaforma, mentre la TASE ha il compito di guidare il progetto.

Le obbligazioni tokenizzate saranno inviate ai portafogli digitali dei partecipanti mentre il corrispettivo dell’emissione, in valuta digitale, sarà trasferito dai partecipanti al portafoglio dello stato di Israele.

Il progetto pilota inizierà nei prossimi giorni e dovrebbe essere completato entro la fine del primo trimestre del 2023.

A differenza di alcuni esperimenti sulle obbligazioni tokenizzate, come la partnership di Société Générale con MakerDAO nell’ottobre 2021, che utilizzava la blockchain pubblica di Ethereum, questa rimarrà per ora interamente centralizzata. Tuttavia, un portavoce di Fireblocks ha riferito che la blockchain autorizzata è compatibile con Ethereum: “Se il Ministero delle Finanze volesse emettere risorse digitali su una catena pubblica in futuro, ci sarebbe poca differenza. ”

La piattaforma, che sarà basata anche su smart contract e tokenizzazione, sarà progettata per la compensazione e il trading di asset digitali non correlati alle criptovalute, ha affermato la TASE.

Emissione di obbligazioni e blockchain

In genere, l’aumento del debito pubblico attraverso l’emissione di obbligazioni richiede spesso un coordinamento su larga scala tra i vari sistemi. La tecnologia blockchain è spesso elogiata per la sua capacità di accelerare le transazioni finanziarie escludendo gli intermediari.

In questo caso, la TASE spera che il suo test dimostrerà l’uso della tecnologia per ridurre i costi di emissione delle obbligazioni, accelerare i tempi di regolamento, migliorare la trasparenza e snellire i processi.

A seguito del primo bond DLT emesso nel 2018 dalla Banca Mondiale, TASE e il ministero hanno affermato di aver seguito gli sviluppi nei mercati finanziari, inclusa la tokenizzazione di vari asset.

Entrambi hanno affermato che stavano osservando i test di valuta digitale della banca centrale degli istituti finanziari, che hanno iniziato a diffondersi.

Diversi paesi hanno iniziato a sfruttare le obbligazioni basate su DLT per raccogliere fondi per le infrastrutture dallo strumento di debito, comprese le Filippine, che all’inizio di quest’anno hanno raccolto 11 miliardi di pesos filippini (180 milioni di euro) dopo che gli investitori si sono mobilitati dietro il suo debutto. La TASE e il governo hanno anche affermato di avere una visione lungimirante del cambiamento nella digitalizzazione degli strumenti finanziari.

“I mercati finanziari stanno subendo drastiche trasformazioni negli ultimi anni”, ha affermato il presidente della TASE Ittai Ben-Zeev. “Speriamo di vedere Israele guidare la tecnologia finanziaria, pur essendo il primo a implementare tecnologie all’avanguardia e migliorare il mercato dei capitali”.