Inflazione Usa in calo. Ma il sollievo è momentaneo

L’inflazione è salita meno del previsto a ottobre: segno che le pressioni potrebbero iniziare a raffreddarsi. L’indice dei prezzi al consumo, una misura ampia dei costi di beni e servizi, è aumentato dello 0,4% per il mese e del 7,7% rispetto a un anno fa, secondo un comunicato del Bureau of Labor Statistics giovedì. Escludendo i costi volatili di cibo ed energia, il cosiddetto Cpi core è aumentato dello 0,3% su base mensile e del 6,3% su base annua, rispetto alle rispettive stime dello 0,5% e del 6,5%. Un calo del 2,4% dei prezzi dei veicoli usati ha contribuito a far scendere i dati sull’inflazione. I prezzi dell’abbigliamento sono diminuiti dello 0,7% ei servizi di assistenza medica sono diminuiti dello 0,6%.

Le reazioni dei mercati al dato sull’inflazione Usa

I mercati hanno reagito bruscamente ai dati, con il Dow Jones Industrial Average in rialzo di oltre 800 punti. I rendimenti dei Treasury sono scesi, conun calo dello 0,22% al 4,41%. “La tendenza dell’inflazione è uno sviluppo positivo, quindi è un’ottima notizia”, ha affermato Michael Arone, chief investment strategist di State Street Global Advisors.

“Tuttavia, gli investitori stanno ancora aspettando con impazienza il pivot Powell, e non sono sicuro che arriverà presto. Quindi penso che l’entusiasmo di questa mattina sia un po’ una reazione eccessiva”.

Il “pivot Powell” si riferisce alle aspettative del mercato, secondo cui il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e i suoi colleghi della banca centrale presto rallenteranno o fermeranno il ritmo aggressivo degli aumenti dei tassi di interesse che hanno implementato per cercare di ridurre l’inflazione.

Nonostante il rallentamento del tasso di inflazione, rimane ancora ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed e diverse aree del rapporto mostrano che il costo della vita rimane elevato.

I costi per le abitazioni, che costituiscono circa un terzo dell’IPC, sono aumentati dello 0,8% per il mese, il più grande aumento mensile dal 1990, e del 6,9% rispetto a un anno fa, il livello annuale più alto dal 1982. Inoltre, i prezzi del petrolio sono esplosi 19,8% in più per il mese e sono in aumento del 68,5% su base 12 mesi.

A causa dell’aumento dell’inflazione, i lavoratori hanno subito un altro taglio di stipendio in ottobre. I guadagni orari medi reali sono diminuiti dello 0,1% per il mese e sono scesi del 2,8% su base annua, secondo un comunicato BLS separato.

“L’inflazione si sta muovendo nella giusta direzione e stiamo assistendo a un alleggerimento della crescita dei prezzi in tutti i settori. Una traiettoria positiva, ma da non fraintendere: si tratta di un progresso, ma l’inflazione è ancora troppo alta per i gusti della Fed… Questo rallentamento ci porta a ravvisare i primi segnali di un picco anche sull’aumento dei prezzi dei servizi, e questo potrebbe consentire alla Fed di togliere il piede dall’acceleratore”, ha affermato Callie Cox, US Investment analyst di eToro. A suo avviso:

“Anche i mercati credono nuovamente nel cambiamento, con il calo sostanziale dei rendimenti a breve termine a cui stiamo assistendo. I mercati potrebbero infatti rimanere bloccati in un contesto di due passi avanti e uno indietro. Il rapporto sul Cpi potrebbe essere un sollievo, ma non abbiamo idea di cosa accadrà in futuro. Non ci aspettiamo un rally importante, almeno fino a quando l’inflazione non sarà scesa in modo significativo, considerando come gli investitori siano consapevoli di come la Fed sia estremamente dipendente dai dati. È chiaro che la medicina della Fed sta funzionando, ma vale ancora la pena di rimanere sulla difensiva, pur mantenendo un po’ di rischio di qualità”.

I trader hanno rapidamente cambiato le loro aspettative riguardo alla prossima mossa della Fed. I future legati al tasso sui fed funds indicavano una probabilità dell′80,6% di un movimento di 0,5 punti percentuali a dicembre, in aumento rispetto al 56,8% di un giorno fa, secondo i dati di CME Group.