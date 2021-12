Inflazione, i millennials non l’hanno mai vista

I millennial parlano regolarmente di aumento dei prezzi e carenza di beni, ma non sembrano spaventati come le generazioni precedenti. Potrebbe essere dovuto al fatto che non hanno ricordi dell’ultima volta in cui l’inflazione era negativa, a differenza dei baby boomer, che stavano appena entrando nel mondo del lavoro durante la “Grande inflazione” degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80. (I membri della Generazione X per lo più hanno mancato la Grande Inflazione, ma sono diventati maggiorenni durante un periodo in cui l’inflazione è rimasta più alta rispetto agli anni 2000.)