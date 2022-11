L’Ue nutre “serie preoccupazioni” per l’Inflation Reduction Act statunitense, varato dall’amministrazione Biden, che secondo l’Europa afferma che viola le regole del commercio internazionale.

Il progetto di legge su tasse, salute e clima è stato approvato dai legislatori statunitensi ad agosto e prevede una spesa record di 369 miliardi di dollari per le politiche climatiche ed energetiche. Il pacchetto di riferimento comprende crediti d’imposta per le auto elettriche prodotte in Nord America e supporta le catene di fornitura di batterie negli Stati Uniti.

I funzionari europei hanno riconosciuto le ambizioni ecologiche associate al pacchetto, ma sono preoccupati per “il modo in cui sono progettati gli incentivi finanziari previsti dalla legge”, afferma il documento, che sarà presentato ai funzionari statunitensi. L’Ue ha elencato nove delle disposizioni sul credito d’imposta su cui ha riscontrato problemi. Parlando a Bruxelles Valdis Dombrovskis, capo del commercio dell’Ue, ha dichiarato:

“Abbiamo istituito una task force per affrontare questi problemi. Attualmente ci stiamo concentrando sulla ricerca di una soluzione negoziata. Si spera che ci sia la volontà degli Stati Uniti di affrontare le preoccupazioni che si stanno avendo da parte dell’Ue”.

In un articolo del mese scorso in cui il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha affermato di aver sentito parlare delle preoccupazioni, ma ha minimizzato le possibilità di eventuali modifiche al pacchetto. Parlando a Bruxelles, diversi ministri delle finanze europei hanno anche evidenziato le loro preoccupazioni per le misure di Biden. “Siamo preoccupati per le conseguenze dovute alla legge sulla riduzione dell’inflazione”, ha riferito Christian Lindner, il ministro delle finanze tedesco, aggiungendo:

“La strada corretta ora è cercare il dialogo con l’amministrazione statunitense per scambiare preoccupazioni e trovare modi comuni in cui i nostri interessi economici possano essere combinati”.

Quando gli è stato chiesto se la soluzione sarebbe iniziare a lavorare su un nuovo accordo commerciale con gli Stati Uniti, Lindner ha detto:

“Dovremmo essere aperti, se entrambe le parti sono d’accordo, ma al momento dobbiamo analizzare l’Inflation Reduction Act con le sue conseguenze per le nostre industrie e dobbiamo informare la parte statunitense delle nostre serie preoccupazioni. Non sono sicuro che siano consapevoli delle nostre preoccupazioni”.

Non è la prima volta che l’Europa esprime le sue preoccupazioni sulla politica. Il capo della concorrenza dell’Ue, Margarethe Vestager, ha affermato il mese scorso che “in linea di principio, non dovresti metterti contro gli alleati”.

In sostanza, l’Ue è preoccupata per potenziali nuove barriere commerciali per i produttori europei di veicoli elettrici. E non sono gli unici, anche la Corea del Sud, ad esempio, ha sollevato la stessa preoccupazione.

Ngozi Okonjo-Iweala, direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio, ha affermato oggi che i paesi devono stare “molto attenti a qualunque politica stiano adottando e che non dovrebbe essere discriminatoria, non dovrebbe favorire i beni nazionali”.

In un’intervista con Dan Murphy della CNBC al vertice COP27 sul clima in Egitto, ha riconosciuto che alcune nazioni ritengono che “i sussidi che vengono concessi per i veicoli elettrici potrebbero essere discriminatori nei confronti della propria produzione di veicoli elettrici”.