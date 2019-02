Ministero degli Esteri francese contro Di Maio: “Inaccettabile la visita ai Gilet gialli”

Il ministero degli Esteri francese non ha gradito la visita del vicepremier italiano, Luigi Di Maio, ai leader della protesta dei gilet gialli. “Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi”, aveva twittato martedì il leader pentastellato, che ha incontrato Cristophe Chalençon “e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur”, insieme ad Alessandro Di Battista e altri nomi del del Movimento 5 stelle. Di Maio ha poi invitato i vertici della protesta francese a dare seguito all’incontro in territorio francese con un nuovo faccia a faccia a Roma.

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 5 febbraio 2019

Il commento del portavoce del ministero degli Esteri francese non si è fatto attendere:

“Questa nuova provocazione è inaccettabile tra paesi limitrofi e partner nel cuore dell’Unione europea. Il signor Di Maio, che ha responsabilità governative, dovrebbe assicurarsi di non ostacolare con le sue interferenze ripetute le nostre relazioni bilaterali, nell’interesse sia della Francia che dell’Italia”, ha detto il portavoce, ripreso da Agence France Presse.

Già lo scorso 7 gennaio Di Maio aveva invitato i contestatori della presidenza Macron a “non mollare”, affermando la parentela fra M5s e gilet gialli.

A proposito di politica estera, anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non ha perso occasione per attaccare il presidente francese Emmanuel Macron, in particolare sul caso Libia e migranti. Non ha interesse alla stabilizzazione della Libia “probabilmente perché ha interessi petroliferi opposti a quelli italiani”, aveva detto Salvini lo scorso 22 gennaio.