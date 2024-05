WSI Smart Talk, l’Italia al bivio green: la puntata con Enrico Giovannini

Scegliere oggi è indispensabile per crere un futuro migliore, questo uno dei messaggi chiave lanciati dalla nuova puntata di WSI Smart Talk dal titolo “L’Italia al bivio”. Ospite del nostro direttore Leopoldo Gasbarro è Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). Vediamo tutto nell’articolo.

I temi di WSI Smart Talk

In particolare, intervistato dal direttore Gasbarro, l’ex ministro Giovannini ha spiegato l’importanza e l’urgenza di alcune azioni da intraprendere sul piano della sostenibilità ambientale. Sia in Italia e sia in Europa, per le quali sarà importantissimo sfruttare al meglio il Green Deal. Poi la discussione si è spostata anche sul tema dell’educazione finanziaria, degli investimenti e del saper guardare al lungo periodo. Una regola che vale tanto per i cittadini quanto per le amministrazioni pubbliche.

Chi è Enrico Giovannini

Enrico Giovannini è economista, statistico e accademico italiano. Ha prestato giuramento il 13 febbraio 2021 nel Governo Draghi, in cui è stato Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. È stato chief statistician dell’Ocse dal 2001 all’agosto 2009, presidente dell’Istat dall’agosto 2009 all’aprile 2013. Dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è stato Ministro del lavoro e delle politiche sociali del governo Letta. È professore ordinario di statistica economica all’Università di Roma “Tor Vergata”, docente di Public management presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Luiss e membro di numerosi board di fondazioni e di organizzazioni nazionali e internazionali. Dal 3 febbraio 2016 fino al 13 febbraio 2021 è stato Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASViS), dove attualmente ricopre la carica di direttore scientifico.

Segui la diretta

Insomma, i temi trattati sono tanti e tutti rivolti al futuro dell’Italia e dell’importanza della sostenibilità per tutti i cittadini, l’appuntamento di oggi regalerà sicuramente una visione a 360° su temi così importanti anche per la crescita economica del nostro Paese. Per chi volesse, a partire dalle 15, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.