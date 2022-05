Hedge fund: il Melvin Capital che ha “shortato” Gamestop sta chiudendo le attività

Melvin Capital vi dice qualcosa? L’hedge fund gestito da Gabe Plotkin che ha subito delle perdite pesanti l’anno scorso a causa delle scommesse “short” sul titolo GameStop, sta chiudendo ora le proprie attività.

Plotkin, in una lettera rivolta agli investitori, ha scritto di aver deciso che il “passo successivo appropriato” era liquidare le attività del fondo e restituire il denaro a tutti gli investitori.

Melvin Capital e le meme stock

Poco più di un anno fa Plotkin aveva scommesso che i “meme stocks” GameStop, AMC Entertainment insieme ad altri gruppi attivi nella gestione dei centri commerciali sarebbero crollati in Borsa a causa delle prolungate chiusure legate alla pandemia da Covid-19. Ricordiamo che tutti centri commerciali, teatri e cinema sono rimasti chiusi per mesi a causa dei lockdown globali.

E proprio qui i cosiddetti “Redditors” (piccoli investitori iscritti nel blog di Wall Street bets sul social network Reddit) hanno riscritto la storia degli investimenti. Coordinandosi tramite Reddit i piccoli trader hanno continuato ad acquistare azioni di Gamestop ed AMC Entertainment aumentando significativamente il prezzo dei due titoli.

Ciò ha fatto sì che Melvin Capital, il quale aveva iniziato il 2021 con più di 12 miliardi di dollari in gestione, a gennaio perdesse il 53% dei propri asset, costringendo l’hedge fund di lottare per coprire le proprie posizioni “short” su Gamestop.

Per cercare di evitare il crack non è mancato il sostegno degli amici di Plotkin. L’hedge fund Point 72 gestito da Steven A. Cohen, proprietario dei New York Mets e Citadel, ha messo a disposizione 2,75 miliardi di dollari. Ma ciò non è bastato. Successivamente Citadel ha fatto un passo indietro e ha ritirato le quote fornite precedentemente a Melvin Capital.

La decisione di Plotkin di chiudere il fondo è un duro colpo per la sua reputazione. Solo un anno fa era uno tra i più famosi gestori di Wall Street con un passato importante da SAC Capital Advisors, un altro hedge fund fondato dal suo amico miliardario, Steven A. Cohen.