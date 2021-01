Gamestop: vittime e vincitori illustri con lo short squeeze

Il caso Game Stop continua a tenere banco negli ambienti finanziari. A destare attenzione il pauroso decollo delle azioni della catena di punti vendite di videogiochi che da inizio anno sono salite del 1624%. Da giorni si è innescata una battaglia speculativa che vede contrapporsi da una parte hedge fund ribassisti da un lato e dall’altra piccoli risparmiatori rialzisti che si sono organizzati sul social Reddit.

Gamestop: i vincitori e i perdenti

Secondo le ultime indiscrezioni Blackrock sarebbe in possesso di circa 9 milioni di azioni di Gamestop, il 13% del totale e ai valori odierni la partecipazione vale 2,6 miliardi di dollari. Per Blackrock significa una plusvalenza di 2,4 miliardi di dollari.

Tra i ribassisti vittima illustre è il fondo speculativo Melvin Capital che aveva fatto forti scommesse sul ribasso del titolo GameStop e che è stato costretto a chiudere la sua posizione con una perdita di quasi 4 miliardi di dollari.

A generare l’instabilità di ieri è stato l’intensificarsi di movimenti altamente speculativi tra gli investitori retail proprio su alcuni titoli, tra cui GameStop e AMC Entertainment, hanno continuato a essere spinti a rialzo dai trader retail. Nel complesso gli investitori si sono mostrati preoccupati per l’aumento delle perdite da parte di alcuni hedge fund che si stanno muovendo verso altre strategie e mercati, vendendo azioni per raccogliere liquidità. Il nervosismo di queste sedute ha messo in luce la paura che il mercato possa essere sopravvalutato e che una correzione possa avvenire a breve.