Dietro la GameStop-mania, lo zampino degli investitori istituzionali

Mentre si placa la la frenesia sui titoli short, che aveva preso di mira nelle scorse settimane, GameStop, tra gli analisti c’è chi si chiede se dietro il boom di acquisti del rivenditore di videogiochi, ci siano stati solo piccoli investitori, come si è detto.

Ad insinuare il dubbio, che le cose non siano andate in questo modo sono gli analisti di JPMorgan. Come si legge in un articolo della CNBC, gli esperti della banca d’affari Usa hanno fatto notare che nella classifica dei 10 titoli più acquistati dai trader al dettaglio, , nel mese di gennaio, manca GameStop (vedi grafici sotto).

Se AMC Entertainment e Plug Power, due nomi coinvolti nella frenesia del trading insieme a GameStop, spiccano tra i titoli più comprati tra gli investitori retail, il rivenditore di videogiochi, è assente nella lista.

“Sebbene gli acquisti al dettaglio siano stati descritti come il motore principale del rally estremo dei prezzi sperimentato da alcuni titoli, il quadro reale potrebbe essere molto più sfumato”, ha detto ai clienti in una nota l’analista di ​​JPMorgan, Peng Cheng.

I base ai calcoli di JPMorgan, che utilizza i dati pubblici degli scambi, GameStop era solo 15esimo posto nella lista dei titoli più acquistati nel mese di gennaio. Ciò lascia pensare che dietro l’ottovolante delle scorse settimana ci sia stato lo zampino degli investitori istituzionali. A quanto pare, molto più attivi di quanto finora si è detto.