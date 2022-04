Goldman Sachs oggi ha completato l’acquisizione da NN Group della società di gestione NN Investment Partners al prezzo di 1,7 miliardi di euro. L’operazione era attesa ed era stata annunciata lo scorso agosto. , anche se si è chiusa in leggero ritardo rispetto alla data comunicata inizialmente, ossia entro il primo trimestre 2022. Si tratta del più grande deal da quando, nel 2018, David Solomon è diventato amministratore delegato di Goldman Sachs.

Come parte della transazione, Goldman Sachs Asset Management ha stipulato un accordo di partnership strategica a lungo termine con NN Group per gestire un portafoglio di attività di circa 180 miliardi di dollari, che riflette la forza delle capacità globali di gestione degli asset assicurativi e del franchising delle alternative del business.

Quali sono le conseguenze dell’acquisizione di NN Investment Partners da parte di Goldman Sachs?

NN Investment Partners sarà integrata in Goldman Sachs Asset Management, con gli oltre 900 dipendenti della società che entreranno a far parte della famiglia Goldman Sachs e i Paesi Bassi che diventeranno una sede importante nel business europeo di Goldman Sachs e un centro di eccellenza per la sostenibilità degli investimenti nei mercati pubblici.

L’acquisizione porta gli asset sotto supervisione di Goldman Sachs a circa 2,8 trilioni di dollari e afferma la sua posizione nella top-5 degli asset manager attivi a livello globale con franchise leader nel reddito fisso, liquidità, azioni, alternative e gestione degli asset assicurativi. Inoltre porta le attività sotto supervisione di Goldman Sachs in Europa a oltre 600 miliardi di dollari, allineandosi con gli obiettivi strategici dell’azienda per scalare il suo business europeo ed estendere la sua portata globale.

NN Investment Partners è altamente complementare alla presenza europea di Goldman Sachs Asset Management, aggiungendo nuove capacità e accelerando la crescita in prodotti come l’equity europeo e il credito investment grade, l’equity sostenibile e di impatto e le obbligazioni verdi. Goldman Sachs Asset Management intende sfruttare l’esperienza di NN Investment Partners per integrare i suoi processi di investimento esistenti, al fine di approfondire l’integrazione ESG nella sua gamma di prodotti e a soddisfare le priorità di investimento sostenibile dei clienti.

L’accordo fa parte di una strategia di Solomon che punta a rendere il flusso dei ricavi della banca meno dipendenti dagli utili derivanti dai mercati globali e dalle consulenze sugli affari.

Infine, l’operazione rafforza anche la posizione di Goldman Sachs Asset Management come uno dei più grandi gestori patrimoniali assicurativi non affiliati a livello globale, con oltre 550 miliardi di dollari di attività sotto supervisione, e l’acquisizione fornirà una base per un’ulteriore crescita dell’attività di gestione fiduciaria europea dell’azienda, sulla base del successo della sua piattaforma negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

David Solomon, presidente e amministratore delegato di Goldman Sachs, ha commentato: “Questa acquisizione promuove il nostro impegno a mettere la sostenibilità al centro della nostra piattaforma di investimento. Aggiunge scala al nostro franchise di clienti europei ed estende la nostra leadership nella gestione degli asset assicurativi. Siamo entusiasti di accogliere il talentuoso team di NN Investment Partners, un centro di eccellenza negli investimenti sostenibili, in Goldman Sachs e insieme ci concentreremo sulla fornitura di valore a lungo termine ai nostri clienti e azionisti”.

Chi è NN Investment Partners

NN Investment Partners era in precedenza l’asset manager di NN Group N.V., società finanziaria quotata all’Euronext Amsterdam. NN Investment Partners ha sede a L’Aia, nei Paesi Bassi, e gestisce circa 340 miliardi di dollari in attività per istituzioni e investitori individuali in tutto il mondo. La società conta oltre 900 professionisti e uffici in 15 paesi. I suoi clienti sono in Europa, Nord America, America Latina, Asia e Medio Oriente.