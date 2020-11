George Soros: l’Ue non faccia sconti a Polonia e Ungheria

In proporzione al Pil, Polonia e Ungheria andrebbero a beneficiare del Recovery Fund anche più dell’Italia. Il veto che i due Paesi di Visegrad hanno sollevato per bloccare il budget e il piano per la ripresa post-pandemia, dunque, non ha niente a che vedere con i potenziali benefici economici, ma solo con la libertà di movimento dei rispettivi leader politici.

Per questo vincolare i fondi al rispetto dei principi dello stato di diritto (rule of law) è stato giudicato inaccettabile dai due Paesi a guida ultraconservatrice.

Il finanziere ungherese George Soros, in un intervento su Project Syndacate, ha descritto la situazione in termini ancora più netti: “Polonia e Ungheria sanno che stanno violando lo Stato di diritto in modi eclatanti e non vogliono pagarne le conseguenze”, ha sostenuto.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán e, “in misura minore”, il governatore de facto della Polonia, Jarosław Kaczyński, non si oppongono a un principio astratto, ha detto Soros, “per loro, lo Stato di diritto rappresenta un limite pratico alla corruzione personale e politica. Il veto è una scommessa disperata da parte di due trasgressori seriali” di questi principi.

Soros: vi spiego come Orban deruba gli ungheresi

Da ungherese apertamente osteggiato in patria, Soros, ha fornito, in particolare, una serie di esempi sull’utilizzo della cosa pubblica a fini personali da parte del premier Orban.

“Consentitemi di fornire alcuni esempi di come Orban ha derubato il popolo ungherese. Ha trasferito ingenti somme di denaro pubblico a numerose fondazioni private che controlla indirettamente”, ha scritto Soros. “Con un astuto trucco costituzionale – ha proseguito – Orbán sta ora rimuovendo definitivamente questi beni dal pubblico dominio; ci vorrebbe una maggioranza dei due terzi del Parlamento per restituirli al popolo ungherese. Gli importi coinvolti ammontano a quasi 2,8 miliardi di dollari”.

Un ulteriore caso citato da Soros riguarda l’acquisto di oltre 16mila ventilatori polmonari da parte di “società vicine a Orban” che hanno agito per conto dell’Ungheria, con una spesa di quasi un miliardo di dollari. Si tratterebbe di “un numero di ventilatori di gran lunga superiori ai letti e al personale sanitario in grado di farli funzionare” in patria. In seguito “una di queste società” si è assicurata un ordine da parte della Slovenia “il cui primo ministro Janez Jansa è un vicino alleato di Orban”.

Oltre alle manovre di arricchimento personale, Soros contesta a Orban l’uso disinvolto della legge per assicurarsi una imperitura presa sul potere.