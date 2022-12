FTX, ex dirigenti si dichiarano colpevoli di frode. Bankman-Fried estradato a New York

L’ex ceo di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono dichiarati colpevoli di accuse penali federali per il loro ruolo nella frode che ha contribuito all’implosione di FTX.

Wang si è dichiarato colpevole di cospirazione per frode telematica, cospirazione per commettere frode su merci e cospirazione per commettere frode su titoli. Ellison si è dichiarata colpevole invece di: cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere frode su merci, cospirazione per commettere frode in titoli e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Le accuse sono state rilasciate la stessa notte in cui l’ex ceo di FTX, Sam Bankman-Fried (nella foto) era in viaggio dalle Bahamas a New York, dove deve affrontare otto accuse penali federali dagli stessi pubblici ministeri che hanno accettato il patteggiamento di Ellison e Wang. Gli accordi di patteggiamento del duo sono stati firmati lunedì, il giorno in cui Bankman-Fried avrebbe dovuto originariamente tornare negli Stati Uniti prima che un’udienza in tribunale alle Bahamas degenerasse nel caos.

L’avvocato americano Damian Williams ha detto mercoledì che il distretto meridionale di New York ha sporto denuncia contro la coppia, e che entrambi hanno collaborato con le autorità. Ellison dovrà rispondere complessivamente sette accuse, tra cui frode telematica e cospirazione per commettere frodi sia su merci che su titoli, con una pena massima di 110 anni di carcere. Wang, che ha ricoperto il ruolo di chief technology officer sia presso FTX che Alameda, si è dichiarato colpevole di quattro capi d’accusa. Rischia fino a 50 anni di carcere. Entrambi sono stati rilasciati dietro pagamento di una cauzione di 250 mila dollari.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

La Securities and Exchange Commission (Sec) ha pubblicato un’accusa civile di accompagnamento contro entrambi gli ex dirigenti “per i loro ruoli in uno schema pluriennale per frodare gli investitori azionari in FTX”.

Tra il 2019 e il 2022, Ellison è stata incaricata dall’ex ceo di FTX Sam Bankman-Fried di manipolare il prezzo del token FTT dell’exchange effettuando grandi acquisti per aumentarne il prezzo, ha affermato la Sec. Questa manipolazione dei prezzi ha causato un aumento del valore delle partecipazioni FTT di Alameda, portando a sua volta a false dichiarazioni del bilancio dell’azienda, ha aggiunto.

Wang è stato accusato di aver creato una backdoor precedentemente segnalata nel software di FTX, che ha consentito ad Alameda di deviare i fondi dei clienti dell’exchange. Ellison avrebbe utilizzato questi fondi sottratti per l’attività commerciale di Alameda. Il presidente della Sec Gary Gensler ha scritto in una nota:

“Quando FTT e il resto del castello di carte sono crollati, Bankman-Fried, Ellison e Wang hanno lasciato gli investitori con un pugno di mosche”.

Bankman-Fried verso il processo negli Stati Uniti

La Commodity Futures and Trading Commission ha aggiornato separatamente la sua denuncia contro Bankman-Fried, per aggiungere sia Ellison che Wang come imputati per “aver perpetrato uno schema fraudolento internazionale” che ha portato a perdite di clienti FTX per 8 miliardi di dollari. Non è chiaro se il co-fondatore di FTX Bankman-Fried intenda presentare una dichiarazione di colpevolezza. L’avvocato di Wang ha affermato:

“Gary ha accettato la responsabilità delle sue azioni e prende sul serio i suoi obblighi come testimone cooperante”.

Lo stesso Bankman-Fried è stato incriminato e arrestato alle Bahamas la scorsa settimana. Attualmente è in custodia dell’FBI; la stampa dice che sia stato estradato ieri negli Stati Uniti.