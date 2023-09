Forum Banca 2023: tutti i protagonisti dell’Executive Summit e della Main Conference

Il Forum Banca 2023 sta per partire. L’atteso evento ideato e organizzato da IKN Italy prenderà il via il 3 ottobre 2023 con l’Executive Summit, l’appuntamento Invitation Only destinato ai C-Level, cui seguirà, il giorno successivo, la Main Conference, il più importante Networking Hub del banking, un’occasione per conoscere da vicino i case study italiani e internazionali e i trend che stanno trasformando il settore.

Nel corso dell’evento, giunto alla sua sedicesima edizione, i protagonisti del mondo bancario, finanziario e fintech si alterneranno sul palco davanti a 600 partecipanti. Il Forum Banca 2023 inizierà con l’Executive Summit che tratterà il macro tema del Digital Finance Trend e del rischio disintermediazione.

Il dibattito tra i Top Manager presenti all’evento sarà alimentato da una domanda di stretta attualità: “Le valute digitali delle banche centrali saranno sufficienti a vincere la sfida della finanza decentralizzata, dell’avanzata delle Big Tech e dei rischi cyber e di riciclaggio?”. A rispondere a questa domanda e portare avanti il dibattito ci saranno:

Marco Valli , Global Head of Research and Chief European Economist UniCredit

, Global Head of Research and Chief European Economist UniCredit Samantha Barbero , Advisor European Commission

, Advisor European Commission Alessandro La Pergola , Chief Operating Officer Banca Progetto

, Chief Operating Officer Banca Progetto Gaetano Correnti , Partner CIO Advisory Services KPMG

, Partner CIO Advisory Services KPMG Milo Gusmeroli , Vice Direttore Generale Banca Popolare di Sondrio

, Vice Direttore Generale Banca Popolare di Sondrio Emanuele Ranghetti , Group Head of AML Advisory Unicredit

, Group Head of AML Advisory Unicredit Gianni Bua , Direttore Compliance e Antiriciclaggio Gruppo Banca Profilo

, Direttore Compliance e Antiriciclaggio Gruppo Banca Profilo Salvatore Marrone , Group Head of Compliance and AML Banca Sistema

, Group Head of Compliance and AML Banca Sistema Irene Tagliamonte , Consigliere CONSOB

, Consigliere CONSOB Roberto Garavaglia , Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

, Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor Alessandro Negri della Torre , Founder LX20 Law Firm

, Founder LX20 Law Firm Gian Battista Baà , Head of Digital Payments Intesa Sanpaolo

, Head of Digital Payments Intesa Sanpaolo Giuseppe Mariani, General Manager Intesa a Kyndryl Company

Il giorno dopo la Main Conference prenderà il via con la Sessione Plenaria che tratterà di ESG, Open Finance e inflazione: le logiche di investimento dei grandi gruppi bancari per creare nuovi equilibri nell’era post digitale. Ad aprire i lavori ci sarà l’expert talk di Matteo Rizzi, Co-Founder FTS Group, mentre subito dopo sarà la volta della Tavola Rotonda “Quali sono le strategie del settore finanziario per affrontare le evoluzioni del quadro macroeconomico?” che, con la moderazione di Leopoldo Gasbarro, Direttore Wall Street Italia, coinvolgerà nel dibattito Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale – Deputy Governor Banca d’Italia, Mauro Pastore, Direttore Generale Iccrea Banca, e Giuseppe Castagna, CEO Banco BPM.

A seguire ci sarà un altro momento di confronto con la Tavola Rotonda “Nuovi equilibri e opportunità tecnologiche da cogliere nell’era post digitale” cui prenderanno parte: Javier Lipuzcoa, Head of Digital Banking BBVA, Antonio Valitutti, CEO Isybank, Vieri Bencini, CEO Sigla Credit, Gaetano Correnti, Partner CIO Advisory Services KPMG, Stefano Delibra, Chief Auditing Executive Banca Aidexa, con la moderazione di Matteo Rizzi, Co-Founder FTS Group.

La Plenaria si concluderà con il dibattito su “I pilastri ESG: approcci progettuali dei grandi gruppi bancari italiani a supporto della rivoluzione nello sviluppo della sostenibilità” con la presenza di Stefano Bortolamei, Head of Digital Business Partner Governance Areas – Executive Director Intesa Sanpaolo, Matilde Gianoncelli, Head of Strategy & Human Resources Banca Widiba, Max Pellegrini, CEO Namirial, Fabio Di Pietro, Group CEO Euronovate Group.

Tra i temi trattati durante la Plenaria ci saranno il coordinamento di un progetto digitale e multifunzionale, con il case ESG in Intesa Sanpaolo; costruire la sostenibilità: la strategia e l’impegno di Banca Widiba sui pilastri ESG; il ruolo cruciale della DE&I nella sfida ESG e il contributo delle banche per l’integrazione dei fattori sociali.

Alla Sessione Plenaria, seguiranno 7 track tematici in parallelo con focus su:

Customer & Experience

Tech & Digital Innovation

Data Governance & Cybersec

Data Governance & Digital Innovation

Extended Ecosystem & Platform Economy

Le nuove sfide del CRO in banca

Rivoluzione ESG: tra la raccolta del dato e il rischio greenwashing

La giornata si chiuderà, in area expo, con gli IKN Awards, l’iniziativa promossa da iKN Italy, per promuovere i successi e le best practice del mercato.