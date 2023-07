IKN Italy presenta l’edizione 2023 di Forum Banca: per la prima volta ci sarà l’Excellence Area

IKN Italy ha appena annunciato la 16esima edizione di Forum Banca, l’appuntamento annuale che riunisce i protagonisti che plasmano modelli e trend dei servizi bancari, finanziari e fintech con l’obiettivo di approfondire le sfide più attuali del settore, innovazione e tecnologia che incontrano le banche.

Gli ultimi mesi hanno presentato sfide davvero importanti, dall’aumento dei tassi di interesse all’incremento dei crediti NPL, ma anche la novità della finanza decentralizzata, i criteri ESG, le strategie delle Big Tech, il futuro dell’Open Finance e delle criptovalute e proprio questi saranno i temi che verranno affrontati in questa nuova edizione di Forum Banca.

Francesca Cattoglio, owner di IKN Italy, ha annunciato così la nuova edizione del Forum Banca:

Questo appuntamento, che cresce di edizione in edizione, è diventato un reale punto di riferimento della community di manager del settore, ospitando dibattiti e confronti che mettono in evidenza i diversi punti di vista, compreso quello dell’Autorità, la visione degli AD da qui ai prossimi anni e i più importanti casi di successo del panorama italiano e internazionale. La Main Conference di ottobre sarà l’occasione per fare il punto della situazione sui tassi, sull’andamento dei crediti NPL e UTP, sugli scenari evolutivi del sistema sia con l’entrata delle Big Tech, sia in seguito al crollo della Silicon Valley Bank e della Silvergate Capital e gli impatti sul sistema europeo.

L’evento si svolgerà a Milano il 3 e il 4 ottobre 2023 e prenderà il via con l’Executive Summit, l’incontro dalla formula Invitation Only destinato ai C-Level, che tratterà il macro tema del Digital Finance Trend e del rischio disintermediazione: gli speaker forniranno la loro visione alla domanda “Le valute digitali delle banche centrali saranno sufficienti a vincere la sfida della finanza decentralizzata, dell’avanzata delle Big Tech e dei Rischi Cyber e di riciclaggio?”. Il Keynote Panel relativo al Digital Trend in Finance presenterà una overview con un particolare focus su Central Bank Digital Currency, su Stable coins e bitcoins, sulle strategie finanziarie delle BIG Tech.

Il confronto approfondirà il ruolo della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) e i progetti attivati con le principali banche centrali, l’impatto degli altri payment token (criptocurrency – stable coins) e dell’entrata in vigore di MICA. L’appuntamento mette a confronto degli esempi sui modelli abilitanti alla finanza decentralizzata: nel dibattito si parlerà di metaverso per l’accelerazione dell’area finance e di debt & bond token. Un particolare approfondimento sul Digital Operational Resilience Act per analizzare se riuscirà a raggiungere l’ambizioso obiettivo di consolidare e armonizzare a livello europeo i principali requisiti di cybersecurity.

Il 4 ottobre, invece, si svolgerà la Main Conference che quest’anno presenta una grande novità in area expo, l’Excellence Area: uno spazio dedicato all’eccellenza della tecnologia rivolto ai principali player del mondo Banking. All’evento saranno presenti le realtà più innovative che mostreranno, in occasione del tour guidato condotto da un esperto del settore, le loro soluzioni: si tratta di un’esperienza immersiva che presenterà ai partecipanti le ultime novità di mercato insieme ai top partner dell’evento.

La giornata del 4 ottobre coinvolgerà oltre 100 Speaker e più di 600 partecipanti e prenderà il via con la Plenaria di apertura che tratterà di ESG, Open Finance, Criptovalute e inflazione, analizzando le logiche di investimento dei grandi gruppi bancari per affrontare le sfide dell’era post digitale. La giornata prevede poi 7 track tematici in parallelo che tratteranno diversi temi.

Non solo. L’evento ospiterà il Fintech Smart Village: oltre 15 Fintech a confronto per individuare le ultime evoluzioni in robotica per i servizi di customer care e onboarding, sustainable finance, revenue based financing, embedded finance e banking as-a-service, finanza integrata, crowfunding, crypto, metaverso e NFT.