Fintech, Bitpanda lancia una divisione dedicata all’intelligenza artificiale

L’unicorno fintech austriaco Bitpanda ha creato una nuova divisione dedicata all’intelligenza artificiale: Bitpanda.ai. Per farlo, ha investito ben 10 milioni di dollari. Vediamo cosa farà la nuova divisione.

Cosa farà la nuova divisione

Bitpanda.ai si concentrerà sulla creazione e la fornitura di molteplici prodotti all’avanguardia basati sull’intelligenza artificiale e funzioni di investimento. La nuova gamma di prodotti della fintech include diversi prodotti, tra cui: idee di investimento personalizzate, strategie di portafoglio automatizzate, analisi di mercato in tempo reale e un’esperienza completamente personalizzata. Il “wealth coach” guidato dall’AI sarà un potente strumento dell’ecosistema Bitpanda, che utilizza le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale e automazione per rivoluzionare il percorso di investimento per gli utenti. Eric Demuth, co-ceo e fondatore della fintech austriaca, ha spiegato:

“Storicamente solo le persone già facoltose potevano permettersi di investire, ma la nascita di fintech come Bitpanda ha reso gli investimenti accessibili a tutti, grazie alla tecnologia blockchain. La tecnologia dell’intelligenza artificiale può rimodellare la finanza per gli utenti. Oggi i wealth manager personali sono solo per i ricchi, ma noi vogliamo renderli accessibili a tutti, con un sistema guidato dall’intelligenza artificiale, completamente personalizzato e accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da cellulare”.

Chi è Bitpanda

Fondata nel 2014 a Vienna, in Austria, da Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer (nella foto sopra), Bitpanda da allora ha raccolto finanziamentiper 546 milioni di dollari da 8 investitori. Inoltre, nel marzo 2022 ha investito nel round seed di Treehouse Finance (una piattaforma di finanza decentralizzata che fornisce dati, analisi e gestione del rischio agli utenti della DeFi e che guida l’innovazione) e nell’aprile 2023 in quello pre-seed di Kryptview (una piattaforma di intelligenza collettiva francese che fornisce ricerca peer-reviewed per gli asset digitali).

La fintech ha l’obiettivo di aiutare le persone a fidarsi di se stesse abbastanza da costruire la libertà finanziaria per il loro futuro. La sua piattaforma consente sia agli investitori alle prime armi che agli esperti esperti di investire nelle criptovalute, negli indici crittografici, nelle azioni, nei metalli preziosi e nelle materie prime che desiderano, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Conta un team di 700 persone e oltre 4 milioni di utenti.

Ricordiamo che lo scorso aprile Bitpanda Technology Solutions (l’infrastruttura “Investing-as-a-Service” di Bitpanda), ha raggiunto un accordo con Raiffeisenlandesbank, una delle principali banche tradizionali austriache, per esplorare le modalità di offerta di asset digitali ai propri clienti. Raiffeisenlandesbank, presente anche in altri paesi europei, grazie a questa collaborazione sarà pioniera in Europa nell’aprire nuove strade nello sviluppo di soluzioni d’investimento innovative.