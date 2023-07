Fideuram ISPB lancia il robo4advisor del private banking

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (Fideuram ISPB) oggi ha lanciato il primo robo4advisor per il private banking: Fideuram Direct. Quest’ultima è una piattaforma digitale per risparmiatori e trader che vogliono investire da remoto, potenziata con il servizio di consulenza digitale direct advisory. Vediamo nei dettagli come funziona la nuova piattaforma, presentata oggi in conferenza stampa a Milano.

Cos’è Fideuram Direct

Luca Bortolan, responsabile di Fideuram Direct, ha spiegato che Fideuram Direct è una piattaforma aperta ai prodotti di risparmio gestito ad architettura aperta. e precisato “nell’ambito di universo investibile di 4 mila fondi, abbiamo selezionati i primi 150, in modo da garantire offerta ricca e al tempo stesso controllata”. Fideuram ISPB sta costituendo la prima rete di consulenti che opera da remoto, aiutati dai portafogli consigliati da Fideuram Asset Management e da quelli suggeriti da Aladdin, la piattaforma di BlackRock per la costruzione di portafogli, tra le più sofisticate nella costruzione guidata di portafogli e nella gestione del rischio. Fideuram Direct si contraddistingue per semplicità, immediatezza e qualità di prodotti e servizi. Ciò è apprezzato da vari tipi di clienti: dai Millennial ai professionisti senior. La piattaforma è accessibile tramite app o sito web, con cui il cliente effettua la profilazione e poi può iniziare a investire. Abbiamo spostato un mondo fisico in digitale, ripensando i customer journey.

La strategia di Fideuram ISPB nel digitale

Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato:

“Il riposizionamento strategico del nostro Gruppo, quasi dieci anni fa, verso le attività di private banking, asset management ed insurance, ha contribuito in modo decisivo a portarci ai vertici in Europa per solidità, efficienza e redditività. L’ultimo piano di impresa ha avviato numerosi cantieri per l’innovazione: in un mercato in cui la tecnologia sarà sempre un fattore dominante saremo ancora protagonisti. Digitale e Intelligenza Artificiale non sono minacce per il mondo bancario e finanziario, sicuramente non lo sono per chi è in grado di gestirle con lungimiranza e costituiscono elementi destinati a costruire il futuro del nostro settore – e non solo – a livello globale. La divisione Fideuram ISPB è uno dei settori che ci consentirà di avere un alto margine commissionale. BlackRock è un partner strategico per la banca grazie ad Aladdin”.

Tommaso Corcos, amministratore delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (nella foto sopra) ha evidenziato:

“Il futuro della consulenza è già qui. L’innovazione tecnologica, infatti, costituisce uno dei fattori qualificanti del nostro piano d’impresa, mentre la creazione della fiducia, attraverso una relazione personale, rappresenta l’elemento distintivo della consulenza finanziaria e patrimoniale. Con Fideuram Direct nasce la prima rete digitale di private banker, rivolta ai clienti che vogliono affidarsi ad un interlocutore specializzato, esperto e affidabile, scegliendo di operare attraverso tutti gli strumenti tecnologici. In questo modo ampliamo la nostra proposta di consulenza con un servizio complementare e sinergico alle Reti tradizionali, per essere leader anche nell’arena digitale. Vogliamo contribuire, inoltre, alla diffusione dell’educazione finanziaria verso una nuova generazione di clienti e alla nascita di nuove figure professionali, coltivando una nuova generazione di consulenti finanziari con forti attitudini all’innovazione”.

Paola Papanicolaou, group head of transformation di Intesa Sanpaolo, ha aggiunto:

“Il 60% dei clienti chiede di acquistare prodotti finanziari anche in modo digitale. Ma chiedono anche un supporto, un’assistenza che può dargli il consulente finanziario. Intesa Sanpaolo ha investito in anticipo nel digitale con l’architettura aperta, i controllo del rischio e la consulenza. L’innovazione deve essere utile e per farla funzionare utilizziamo la partnership con Aladdin di BlackRock; un’infrastruttura digitale; la gestione dati e AI su cui si poggia il CRM di Intesa Sanpaolo. La banca sta creando nuove componenti da mettere a disposizione della Banca dei Territori e degli operatori digitali (Isibank e Fideuram Direct)”.

In proposito, Corcos ha concluso: