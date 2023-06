Nella splendida cornice della Scheggia di Vetro dello skyline milanese, Intesa Sanpaolo ha oggi lanciato Isybank, la banca digitale del gruppo che punta a primeggiare nel segmento fintech e a seguire con entusiasmo i driver della trasformazione tecnologica. Vediamo tutto nell’analisi.

Gli speaker presenti

All’incontro sono intervenuti per Intesa Sanpaolo Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori, e Paola Papanicolaou, responsabile Area Coordinamento Transformation, in un panel sullo sviluppo digitale di Intesa Sanpaolo che ha previsto la testimonianza di Tara Brady, Presidente di Google Cloud per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. A seguire si sono confrontati Virginia Borla, responsabile Business Governance Divisione Banca dei Territori e Massimo Proverbio, Chief Data, AI, Innovation and Technology Officer, in un panel focalizzato sul modello di servizio di Intesa Sanpaolo, il valore delle persone e della tecnologia, cui ha contribuito anche Paul Taylor, Founder & CEO Thought Machine, società fintech di primaria importanza, già partner di Isybank.

Il messaggio di Messina

Ad aprire (e chiudere) la giornata è stato l’intervento del CEO di Intesa, Carlo Messina, il quale scherzando ha anche promesso che resterà al suo posto per i prossimi 20 anni.

“Con il lancio di Isybank prosegue la trasformazione digitale di Intesa Sanpaolo che vede in questo progetto uno dei pilastri del Piano di Impresa 2022-2025. Si tratta di un ulteriore passo per rendere il nostro Gruppo una best practice anche in ambito tecnologico e rappresenta un elemento di discontinuità per il futuro della banca, che le consentirà di essere leader nel panorama europeo per efficienza operativa e innovazione a servizio della clientela – ha dichiarato Messina – Abbiamo l’ambizione di poter diventare la palestra dell’Italia per quanto riguarda l’ambito digitale“.

La presentazione dell’app

Digitale, semplice, aperta. Sono questi gli aggettivi che ha utilizzato Antonio Valitutti, AD di Isybank, per descrivere la sua banca digitale. “Abbiamo riunito la miglior tecnologia e le migliori persone disponibili, producendo così la miglior banca digitale possibile e una app che offre agli utenti un onboarding semplice e rapido”. Un qualcosa che Valitutti, a onor del vero, è riuscito plasticamente a dimostrare aprendo in meno di 5 minuti un nuovo conto bancario utilizzando l’app di Isybank, come si vede nella foto.

Come funziona Isybank

Dall’app, il cliente gestisce il conto e le carte, e per ogni necessità ha a disposizione l’opzione “Parla con noi” che gli consente di entrare in comunicazione diretta con un gestore della filiale digitale del Gruppo (disponibile su orari estesi, anche nel fine settimane, nota di merito qui per Isybank). Questo è un elemento distintivo, che garantisce al cliente affidabilità e qualità del servizio con un linguaggio semplice e trasparente. In pochi tap è possibile fare tutti i principali pagamenti, dalle ricariche, ai bonifici, al bollo auto, ai più comuni pagamenti fiscali (es. F24). Sempre dall’app, è possibile richiedere e ricevere istantaneamente un anticipo dello stipendio o della pensione, fino a 15 giorni prima della data di accredito. Inoltre, cliccando un solo pulsante è possibile trasferire conto e utenze su Isybank da altra banca.

Insomma, Isybank ha sicuramente attirato su di sé un carico enorme di aspettative, e ora dovrà essere in grado di onorarle. “Sono convinto che Isybank rappresenti per l’Italia un punto di forza, la dimostrazione che in questo paese siamo in grado di fare cose eccellenti a livello mondiale”, ha affermato con una punta d’orgoglio Messina. Parole da tradurre, già da oggi, con l’approdo sugli store degli smartphone, in fatti concreti.