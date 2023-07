Oggi alle 15.00 in una conferenza stampa trasmessa anche in live streaming Fideuram lancerà il primo servizio di consulenza finanziaria digitale: Direct Advisory. Vediamo di cosa si parlerà e come seguirla nell’analisi.

Il nuovo servizio digital

In particolare, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking lancia tramite Fideuram Direct il suo servizio di advisory online: basato sulla competenza e solidità della banca leader nel Wealth Management in Italia, Direct Advisory è un servizio innovativo di consulenza finanziaria per un’esperienza personalizzata, diretta ed evoluta, in linea con la forte spinta alla digitalizzazione che caratterizza il Piano d’Impresa 2022-2025 del Gruppo Intesa Sanpaolo.

L’agenda dell’evento

Vediamo come sarà composta l’agenda della conferenza. L’evento di presentazione sarà aperto dal Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, seguito dagli interventi di Luca Bortolan, Responsabile Banca Diretta Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, Paola Papanicolaou, Responsabile Transformation Intesa Sanpaolo e Tommaso Corcos, Amministratore Delegato Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Modera Debora Rosciani, Giornalista e conduttrice Radio24.

Come seguire la diretta

Per seguire lo streaming in tempo reale sul lancio di Direct Advisory sarà sufficiente collegarsi a questo link, guardando così la diretta sulla piattaforma di Intesa Sanpaolo, a partire ovviamente dalle ore 15. Buona visione.