Banca Generali raddoppia, consulenza anche per chi ha il conto in Svizzera

Bankitalia concede a Banca Generali una licenza che consente agli italiani con risparmi oltreconfine di essere seguiti da un unico consulente finanziario. A seguito della licenza bancaria arrivata a inizio settembre, infatti, Bg Suisse Private Bank ha ottenuto da Banca d’Italia la licenza Lps di libera prestazione dei servizi. Tale autorizzazione, efficace da subito, permette di attivare il modello multibooking, unico nel panorama svizzero.

La mossa di Generali

In particolare, con questa mossa Generali procede con la strategia annunciata di servire le famiglie che vogliono interagire con una realtà in primo piano nella consulenza professionale, con un forte orientamento all’innovazione e radici nella sostenibilità.

“Questa nuova licenza rappresenta una tappa significativa per la crescita di Banca Generali nell’offerta di un modello di servizio pensato davvero sul cliente, cucito su misura e in grado di semplificare la sua gestione finanziaria – commenta Marco Bernardi, vice-direttore generale di Banca Generali – Crediamo che la nostra capacità di innovazione e qualità nel servizio con la figura di un banker di fiducia e l’avvio del modello multi-booking possa rispondere ai bisogni delle famiglie di pianificazione e valorizzazione del risparmio sia italiano che svizzero. Nei prossimi mesi contiamo di continuare ad ingrandire il team dei nostri banker a supporto nella consulenza e di investire sui territori”.

La consulenza raddoppia

La clientela ticinese viene supportata da banker locali che hanno grande esperienza del territorio e delle sue dinamiche ed esigenze e da ora, in linea con le tempistiche previste, è stata aperta la possibilità per la clientela italiana che sottoscrive un contratto di advisory col proprio banker di avere consulenza anche sulle masse detenute in Svizzera. Si tratta di una grande novità che consente ai numerosi italiani con risparmi sulla piazza elvetica di avere un rapporto diretto con queste masse. Il modello prevede la convergenza dei flussi: il consulente può gestire entrambi i conti grazie a una visione integrata dei portafogli, a servizi di analisi sui consolidati e altri strumenti a valore aggiunto. Tra i vantaggi c’è sicuramente quello della diversificazione del rischio Paese.

Il modello multibooking

In concreto il modello multibooking permette al cliente di essere servito comodamente dal proprio banker in Italia controllando anche le posizioni sul conto svizzero, in una convergenza e trasparenza assoluta a vantaggio soprattutto del servizio alla clientela che può avvalersi così di un unico punto di riferimento già informato sulla sua storia, sulle sue esigenze e in grado quindi di intercettare anche i nuovi bisogni. Si tratta di un’innovazione che riporta nel Paese il valore del servizio di advisory sulla gestione (già di eccellenza) con la possibilità di scegliere le linee di investimento appoggiandosi a BG Suisse, nuova realtà nata con una chiara mission improntata alla sostenibilità e all’innovazione del servizio.

L’innovazione BG Suisse

BG Suisse – approdata in Svizzera dopo 15 anni senza novità agli sportelli dagli istituti italiani – ha infatti portato sulla piazza elvetica il concept del modello di maggior successo in Italia nel private banking degli ultimi anni: l’offerta di consulenza finanziaria professionale alle famiglie tramite private banker esclusivi forti di un’ampia offerta di soluzioni di investimenti e gestioni patrimoniali personalizzate, abbinate a una piattaforma di servizi bancari all’avanguardia e servizi di wealth management. La nuova realtà offre tutti i vantaggi tipici di una startup a livello di avanzate tecnologie digitali, approcci innovativi agli investimenti e agilità decisionale e al contempo garantisce la solidità data dal terzo gruppo finanziario italiano.